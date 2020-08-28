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خطوات استلام البطاقة المدنية في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
خطوات استلام البطاقة المدنية الكويت خطوات استلام البطاقة المدنية الكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات استلام البطاقة المدنية في الكويت من خلال فروع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما نقدم رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية، هذا وتتوفر ماكينات صرف البطاقات الذكية للمواطنين والمقيمين في ثلاثة فروع، وهي فرع الهيئة الرئيسي بجنوب السرة، وفرع المعلومات المدنية بالجهراء، وفرع المعلومات المدنية الجديد بجنوب الصباحية محافظة الأحمدي.

خطوات استلام البطاقة المدنية في الكويت

1- رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية في الكويت هو موقع هيئة المعلومات المدنية paci.gov.kw
2- أولى خطوات استلام البطاقة المدنية هو اختيار خدمة حجز المواعيد من القائمة الرئيسية للموقع.
3- اختيار حجز موعد جديد.
4- إدخال البيانات المطلوبة، واختيار فرع المعلومات المدنية التابع لمنطقتك.
5- اختيار موعد وتاريخ الحجز لاستلام البطاقة.
6- تصلك رسالة بتأكيد الحجز.
7- تحصل على باركود حجز استلام البطاقة، وتلتقط صورة للباركود على هاتفك.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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