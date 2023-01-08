خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت بالرقم المدني 2023| وسدادها إلكترونيًا

أتاحت وزارة الداخلية الكويتية خطوات بسيطة من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 إلكترونيًا، التي تعتبر من أهم الخدمات الخاصة بالمرور التي تم الإفصاح عنها بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة المقرات والفروع الرسمية للمرور أو للوزارة من أجل الحصول عليها، مع إتاحة تقديم طلبات التظلمات والاعتراض أيضًا أون لاين، يُمكنكم من خلال المقال معرفة التفاصيل بشكل كامل.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

ولمعرفة خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية، يُمكنكم متابعة الآتي:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية الكويتية.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية بواسطة الصفحة الرئيسية التي أمامك.

ثم اختيار المؤسسة التي تريد الخدمة منها، وهي الإدارة العامة للمرور.

سوف يتم ظهور عدة خدمات أمامك قم باختيار خدمات مخالفات المرور من ضمن الاختيارات التي أمامك.

قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور.

النقر على أيقونة الأفراد.

يتطلب منك إدخال الرقم المدني الخاص بك قم بتسجيله على الفور بشكل صحيح.

النقر على أيقونة الاستعلام حتى يتم ظهور المخالفة لديك.

مع العلم أيضًا أنه يُمكنك سداد قيمة مخالفات المرور إلكترونيًا عبر إحدى وسائل السداد أون لاين المتاحة، قُم بالضغط على أيقونة السداد في حالة سدادها، ثم اتبع الخطوات بشكل صحيح، وسيتم خصم قيمة المخالفة من رصيد بطاقتك الإلكترونية.

قيمة المخالفات المرورية في الكويت

حددت وزارة الداخلية بالكويت جدول لقيم المخالفات المرورية المختلفة التي يمكن للمواطنين أو المقيمين ارتكابها، وذلك في حالة عدم اتباع الإرشادات المرورية وارتكاب أي مخالفة من ضمن مخالفات المرور المختلفة، وتبدأ قيمة الغرامات من خمس دنانير حتى تصل إلى 300 دينار كويتي، ويتم اختلاف تلك القيمة على حسب الغرامة او المخالفة التي ارتكبها المواطن أو المقيم.