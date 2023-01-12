خطوات الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالكويت

تُقدم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت العديد من الخدمات الإلكترونية التي تُتيح للمواطنين وكذلك المُقيمين إنجاز أعمالهم الحكومية دون الذهاب إلى مقار تلك الأعمال أو الخدمات، ومن بينها الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية حيث يُمكن أن يتم ذلك من خلال استخدام الرقم المدني للمُستعلم، أو عن طريق الاتصال برقم هاتف الخدمة من خلال خدمة صوتية، وسوف نوضح لكم الطرق التي يُمكنكم من خلالها الحصول على تلك الخدمة ومعرفة كذلك تفاصيل البطاقة المدنية الخاصة بكم.

الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني

للقيام بذلك يجب عليك إتباع الخطوات التالية:

• توجه إلى رابط الحصول على تلك الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للكويت من هنا.

• سوف تجد خانة لوضع الرقم المدني الخاص بك.

• قم بكتابة هذا الرقم في تلك الخانة المُخصصة.

• اضغط على كلمة استعلام المتواجدة باللون الأحمر أسفل الخانة.

• سوف يظهر لك تفاصيل البطاقة المدنية الخاصة بك ومدى جاهزيتها.

طريقة أخرى للاستعلام عن جاهزية البطاقة

• اضغط على هذا الرابط هنا.

• اختر من التبويبات الظاهرة أمامك “حالة البطاقة”.

• ضع رقم الإيصال أو الرقم المدني في الخانة الظاهرة أمامك.

• اضغط على كلمة استعلام بجوار الخانة السابق الإشارة إليها.

• سوف يظهر لك الآن التفاصيل المُراد الاستعلام عنها.

الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية برقم الهاتف

هذه الخدمة مُقدمة كذلك من الهيئة العامة للمعلومات المدنية عبر الاتصال بالخدمة الصوتية المُخصصة لذلك، من خلال رقم الهاتف التالي 1889988، حيث ستتبع الإرشادات الصوتية التي سوف تُقال لك ثم تحصل على التفاصيل الخاصة بجاهزية بطاقتك المدنية.