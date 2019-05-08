خطوات الإستعلام عن نتيجة القرعة العشوائية DV Lottery 2020 …. وعدد الفائزين هذا العام

بدأ منذ مساء أمس الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، بالإعلان عن نتائج الهجرة العشوائية إلى أمريكا والتي يمكن للجميع الاستعلام عنها إلكترونياً، من خلال إدخال الرقم التأكيدى وبعض البيانات الخاصة بالشخص للحصول على النتيجة هذا العام، ومن المُتوقع خلال الفترة الحالية أن يلقي موقع الاستعلام عن الهجرة العشوائية ضغطاً كبيراً لكثرة المستعلمين، ولذلك لا يفتح الموقع مع البعض في أغلب الأحيان، وسوف نوضح لكم في الأسطر القليلة القادمة خطوات الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا لعام 2019-2020م.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية 2019-2020م:

من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، يمكن الحصول على نتائج الهجرة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية بدقة:

1- يتم أولًا الدخول على الموقع الإلكترونى لوزارة الخارجية الأمريكية من هنا.

2- اضغط على عبارة Check Status.

3- ثم اضغط على Continue.

4- كتابة الرقم التأكيدي الخاص بالمتقدم، أو في حالة نسيانه أو فقدانه يمكنك الضغط على Forget Confirmation Number.

5- كتابة اسم العائلة وتاريخ الميلاد.

6- كتابة رمز التحقق ثم اضغط تقديم.

عدد الفائزين في قرعة الهجرة العشوائية لهذا العام:

حددت الولايات المتحدة نسبة معينة للمقبولين من المتقدمين سنوياً، ببرنامج الهجرة العشوائية وهى تبلغ حوالي 50 ألف فائز سنوياً، من ُمختلف دول العالم وذلك وفق البرنامج الامريكى لاستقبال الوافدين للعيش داخل الولايات المتحدة وخوض تجربة الحلم الأمريكى.

يُمكنك ترك استفسارك فى حاله مواجهتك أي مشاكل أثناء الإستعلام عن نتائج اللوترى، وسوف نقوم بالرد بأقرب وقت مُمكن.