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خطوات الاستعلام وتقديم تظلم عن المعونة الوطنية عمال المياومة تكافل 2020

بواسطة دنيا محمد

يبحث الكثيرون عن كيفية الاستعلام ورقم الاستفسار عن المعونة الوطنية “دعم المياومة” بالمملكة الأردنية الهاشمية، ليتمكنوا من معرفة موعد الصرف الدفعات الآتية من خلال الدعم التكاملي المقدم برعاية الحكومة المتمثلة في صندوق المعونة الوطنية التي تعمل علي صرف المساعدات والدفعات الخاصة بالمتضررين من عمال المياومة، وسوف نتعرف علي خطوات الاستعلام عن الدعم وكذلك أرقام التواصل الرسمية.

1 المعونة الوطنية عمال المياومة
2 رابط صندوق المعونة الوطنية 2020

المعونة الوطنية عمال المياومة

وقام صندوق المعونة الوطنية بتخصيص أرقام خاصة للتواصل واستقبال كافة الاستفسارات والتساؤلات للمستفيدين، من الدعم المقدم “عمال المياومة” بالأردن لمعرفة مواعيد صرف الدفعة القادمة ويمكنكم الاستفسار عن التساؤلات من خلال الأرقام المخصصة الرسمية الآتية :

  • يمكنكم التواصل مع الرقم المخصص لاستقبال استفسارات دعم المياومة بالأردن علي الرقم التالي ( 065008080).
  • وتم تخصيص رقمين هما  من خلال إرسال رسالة نصية للرقم ( 94444)، ومحتوى الرسالة رقم ( 180 ).
  • أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي ([email protected]).
  • أو من خلال الموقع الإلكتروني للاستعلام كما هو موضح في المقالة.

رابط صندوق المعونة الوطنية 2020

يمكن الاستعلام عن دعم صندوق المعونة الوطنية تكافل ومعرفة موعد صرف دعم عمال المياومة في الأردن من خلال الخطوات التالية :

  • الدخول علي الموقع الرسمي  صندوق المعونة الوطنية الخاص بـ دعم عمال المياومة.
  • النقر علي اختيار خدمة تقديم طلب التظلم.
  • وكاتبة كافة المعلومات المطلوبة للمستفيد وهي (رقم الهوية الشخصية، الرقم الوطني، رقم الهاتف الجوال الشخصي).
  • ثم النقر علي تسجيل طلب التظلم وإرساله.
  • والموقع به العديد من الخدمات مثل الاستعلام عن موعد صرف الدفعة.
دنيا محمد

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