خطوات الاشتراك في خدمة توصيل البطاقات للمنازل Kuwait ID Home delivery

أعلنت هيئة المعلومات المدنية رسميًا عن تفعيل خدمة توصيل البطاقات المدنية الجاهزة للمنازل بداية من نوفمبر الجاري 2020، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط توصيل البطاقات للمنازل في الكويت، وخطوات الاشتراك في خدمة دليفري البطاقة للمنزل، وأسعار تلك الخدمة الموحدة على الجمعين مواطنين ووافدين، يذكر أن هيئة المعلومات أعلنت عن تفاصيل تلك الخدمة أمس الأربعاء.

توصيل البطاقات للمنازل في الكويت

نجحت هيئة المعلومات المدنية في التعاقد مع شركة متخصصة في مجال الدليفري، وبعد موافقة الجهات المختصة على هذا التعاقد، تم تدشين رابط توصيل البطاقات للمنازل رسميًا لخدمة عشرات الآلاف المنتظرين لبطاقاتهم الجاهزة الجديدة، وقد أكد مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، أن الوقت المتفق عليه لتسليم البطاقة هو يومي عمل بعد تسليم البطاقة لشركة الشحن المتخصصة.

خطوات الاشتراك في خدمة توصيل البطاقات للمنازل في الكويت

خطوات بسيطة إلكترونية يمكنك من خلالها الاشتراك في خدمة دليفري البطاقة المدنية.

رابط توصيل البطاقات للمنازل هو https://delivery.paci.gov.kw

عند الدخول للموقع تكتب البيانات المطلوبة.

ثاني الخطوات تقدم إثبات الدفع.

بعد ذلك تتصل بك شركة شحن البطاقة المدنية الكويتية لتحديد موعد تسليم البطاقة.

يصلك المندوب، ويطلب منك البطاقة القديم ويقوم بالتأكد من البيانات.

في حالة عدم وجود بطاقة مدنية قديمة، قدم للمندوب الأوراق الثبوتية لشخصك.

تستلم البطاقة الجديد في مغلف عليه عليه شعار الهيئة.

رابط توصيل البطاقات للمنازل

أسعار دليفري البطاقة للمنازل في الكويت 2 دينار، وفي حالة تسليم أكثر من بطاقة لنفس العنوان يضاف ربع دينار عن كل بطاقة إضافية، هذا وتتواجد عشرات الآلاف من البطاقات الجاهزة في ماكينات الصرف تنتظر أصحابها، رابط توصيل البطاقات للمنازل في الكويت هو:

https://delivery.paci.gov.kw

هذا ومن المرتقب أن تحل خدمة توصيل البطاقات للمنازل مشكلة تكدس البطاقات داخل ماكينات هيئة المعلومات المدنية.