صدر بصورة رسمية، تطبيق سهل الكويت، وهو سيكون خلال الفترة القادمة تطبيق الكويت الأول، لأنه منصة موحدة للخدمات الحكومية، ونُقدم من خلال هذا التقرير خطوات التسجيل على تطبيق سهل الكويت، وطريقة عمل حساب إلكتروني على برنامج سهل، تم تدشين التطبيق في منتصف سبتمبر 2021، وتضم المرحلة الأولى 14 جهة حكومية كويتية في مقدمتهم وزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية وبنك الائتمان الكويتي.

خطوات التسجيل على برنامج سهل الكويتي الحكومي

1- أول خطوة لمعرفة طريقة استخدام ولإنشاء حساب على برنامج سهل الكويت هي تنزيل تطبيق هويتي على هاتفك النقال.

2- التسجيل في تطبيق هويتي.

3- ترقية تطبيق هويتي وتفعيل خاصية المصادقة من خلال تعريف الوجه.

4- تنزيل تطبيق سهل الكويتي الحكومي.

5- الدخول بالرقم المدني على تطبيق سهل.

6- الموافقة على الشروط والأحكام.

7- تختار تسجيل تطبيق سهل.

8- الدخول لتطبيق هويتي لتفعيل المصادقة.

9- تعود بعد ذلك لتطبيق سهل واستخدامه.



رابط تحميل برنامج سهل الكويت الحكومي

كانت وزيرة الأشغال الدكتورة رنا الفارس أول من أعلن عن تدشين تطبيق سهل، معلنة عن بداية عصر جديد للخدمات الحكومية في دولة الكويت، وطالبت من يواجه أي مشاكل مع التطبيق بضرورة التواصل مع إدارة التطبيق عبر خدمة واصل 101.

رابط تحميل تطبيق سهل الكويت لهواتف الأندرويد:

https://play.google.com/store/apps/details?id=kw.gov.sahel

تحميل تطبيق سهل الكويتي لهواتف الأيفون:

https://apps.apple.com/kw/app/sahel-%D8%B3%D9%87%D9%84/id1581727068

في مرحلته الأولى الحالية يضم تطبيق سهل الكويتي 14 وزارة وجهة وهيئة حكومية، على أن يضم تطبيق سهل خلال المراحل القادمة كل الجهات الحكومية في الدولة.