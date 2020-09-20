خطوات التسجيل على منصة متى المركزية لحجز المواعيد الحكومية في الكويت

منصة متى المركزية لحجز المواعيد الحكومية في الكويت أصبحت مطلب الجميع بعدما ضمت المنصة على نظامها عدد كبير من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات التسجيل على منصة متى لحجز المواعيد في الكويت وخطوات إنشاء حساب جديد، كما نستعرض طريقة حجز موعد عبر منصة متى مع جهة من الجهات الحكومية المتوفرة على النظام.

منصة متى المركزية لحجز المواعيد الحكومية في الكويت

دشنت الكويت منصة متى لحجز المواعيد الحكومية بداية من شهر يوليو 2020، مع بداية عودة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية للعمل واستقبال المراجعين بعد فترة توقف طويلة.

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أهداف تدشين منصة متى الكويتية أهمها تحسين الخدمات الحكومية في الكويت، ومنع حدوث تكدس داخل مقرات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، منصة متى لحجز المواعيد الحكومية ساهمت في توفير وقت ومجهود المراجع سواء كان مواطن أو مقيم، حيث قلت مدة بقاء العميل داخل الهيئة الحكومية.

خطوات التسجيل على منصة متى لحجز موعد حكومي في الكويت

1- الذهاب إلى رابط منصة متى الكويتية على الإنترنت وهو: meta.e.gov.kw

2- عند الدخول إلى الصفحة الرئيسية من منصة متى الكويت تختار “التسجيل كمستخدم جديد”.

3- يطلب منك نظام متى لحجز المواعيد في الخطوة التالية أربعة بيانات وهي: الرقم المدني، الرقم المسلسل، رقم الهاتف النقال، البريد الإلكتروني، ثم الموافقة على الشروط.

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4- تُكمل الخطوات حتى تُنشأ كلمة مرور خاصة بك.

5- الدخول بحسابك الجديد على منصة متى عن طريق الرقم المدني وكلمة المرور.

6- تظهر لك لوحة التحكم، تختار “البحث عن خدمات”.

7- تظهر لك الوزارات والجهات الحكومية، تختار الجهة المراد مراجعتها وحجز موعد معها.

8- تحديد الخدمة.

9- تحديد موعد وتاريخ الحجز والمراجعة.

10- تظهر لك رسالة تأكيد الحجز وباركود الزيارة.

منصة متى حجز موعد للكثير من الجهات الحكومية

انطلقت منصة متى وحجز مواعيد مع الرعاية السكنية والآن أصبحت الوزارات والهيئات والمؤسسات الموجودة على المنصة كثيرة جدًا، ومن المرتقب أن تزيد تلك الجهات أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة بعد نجاح هذا النظام.

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من الجهات الحكومية الموجودة على نظام متى بالكويت وزارة العدل الكويتية لحجز موعد محكمة، ديوان الخدمة المدنية، وزارة المواصلات، الاسكان الكويتي، وزارة الإعلام، حجز موعد وزارة المالية، حجز موعد أمانة مجلس الجامعات الخاصة، وغيرها الكثير.

رابط منصة متى لحجز المواعيد في الكويت

تأتي منصة متى للمواعيد في الكويت ضمن خطة التحول الرقمي الحكومي في دولة الكويت، حيث تهدف الدولة بأن تكون معظم خدماتها إلكترونيًا، مثلها مثل أهم الدول المتقدمة حول العالم، وحجز المواعيد حقق نجاح كبير، رابط الموقع هو:

رابط منصة متى لحجز المواعيد في الكويت

يجب أن تحتفظ بكلمة المرور الخاصة بك على نظام متى، حتى تستطيع الدخول على حسابك كل مرة لحجز المواعيد مع الجهات الحكومية.