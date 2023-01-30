خطوات التسجيل في الحج بالكويت 2023.. تعرف على رابط التقديم لأداء المناسك 1444

منذ ساعات بدأت وزارة الأوقاف في استقبال طلبات المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 2023 الموافق هجريًا 1444، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في الحج بالكويت 2023، التقديم للحج هذا العام، عبر موقع مركزي، يستقبل رغبات كل أنواع الحج في الكويت الميسر وحملات الحج، ويهدف النظام الجديد، إلى تقديم أفضل الخدمات للحاج (وسائل السفر من الكويت للسعودية وفنادق وأماكن الإقامة في مكة والمدينة)، إلى جانب السعر المناسب.

خطوات التسجيل في الحج 2023 بالكويت

أول خطوة هو الذهاب على الموقع الجديد ورابط التسجيل للحج 2023 بالكويت (الحج الميسر وكل أنواع حملات الحج الأخرى). تقوم بإدحال البيانات المطلوبة. تحدد يوجد مرافقين أم لا. توافق على الشروط والأحكام. تقوم بتقديم الطلب. يبدأ التسجيل من يوم 29 يناير 2023 حتى يوم 28 فبراير 2023. بعد غلق باب التسجيل يبدأ الفرز. بعد الفرز يتم الكشف عن أسماء الفائزين بالحج في الكويت 2023. بعد ذلك يقوم الفائزين بأداء المناسك باختيار حملة الحج المناسبة لهم.

رابط التسجيل في الحج 2023 بالكويت

الأولوية والمفاضلة في اختيار من يحق له الحج ستكون للمواطن الكويتي ومن لم يسبق له الحج من قبل، بخصوص البدون سوف يتم تدشين منصة خاصة بهم للتسجيل ولكن بعد الحصول على موافقة السلطات السعودية، حصة الكويت في الحج هذا العام 8 آلاف حاج، رابط التسجيل في الحج 2023 بالكويت هو:

https://hajj-register.awqaf.gov.kw/

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع وأداء مناسك الحج لهذا العام.