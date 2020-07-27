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خطوات التسجيل في برنامج كويت مسافر

بواسطة محمود عطا الله
رابط برنامج كويت مسافر رابط برنامج كويت مسافر

نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات التسجيل في رابط تطبيق كويت مسافر هذا البرنامج الذي دشنته الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، حيث طالبت الهيئة كل المسافرين من وإلى مطار الكويت ضرورة التسجيل على برنامج كويت مسافر، والذي يتيح للمسافر الكويتي وغير الكويتي معرفة كل الإجراءات الاحترازية الواجبة، كما يتمكن المسافر من خلال البرنامج إنجاز الكثير من المعاملات الممهدة لسفره من وإلى الكويت، مما سيمنح للجميع تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، ويمنع حدوث ازدحامات بالمطار.

1 خطوات التسجيل في برنامج كويت مسافر
2 برنامج كويت مسافر
3 رابط برنامج كويت مسافر

خطوات التسجيل في برنامج كويت مسافر

  • برنامج كويت مسافر هو موقع إلكتروني متوفر على هواتف المحمول، والكمبيوتر المحمول، والكمبيوتر الشخصي.
  • رابط برنامج كويت مسافر هو kuwaitmosafer.com
  • من الواجهة الرئيسية لموقع كويت مسافر تختار “تسجيل الدخول”
  • تختار بعد ذلك إنشاء حساب جديد.
  • تُدخل بياناتك الأساسية ومنها الاسم، رقم الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني.
  • تختار كلمة المرور.
  • تقوم بتفعيل حسابك.

برنامج كويت مسافر

تطبيق كويت مسافر هو موقع إلكتروني تم تحديثه وتطويره، التطبيق متاح باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة الجميع، من خلال موقع كويت مسافر يمكنك إنجاز معاملات المطار من منزلك، ومن تلك الخدمات حجز موعد كاونترات السفر، أو الحصول على بطاقة صعود الطائرة عبر الإنترنت، كما أنه من خلال التطبيق يمكنك حجز خدمات الطار المميزة، أو شراء ما تحتاجه خلال السفر لضمان رحلة آمنة.

رابط برنامج كويت مسافر

من خلال موقع كويت مسافر على الإنترنت يمكنك إنجاز الكثير من الخدمات عبر التطبيق وأنت داخل المطار، حيث يمكنك التواصل مع إدارة المطار لتقديم بلاغ، أو الحصول على المساعدة عند الحاجة، رابط التطبيق هو:
https://kuwaitmosafer.com/home.html
كما يصلك من خلال تطبيق كويت مسافر إشعار وصول الأمتعة، وتلقي رسالة تذكير لصعود الطائرة، وغيرها الكثير جدًا من الخدمات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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