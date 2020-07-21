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خطوات التسجيل في برنامج هويتي الكويت لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية Kuwait Mobile ID

بواسطة محمود عطا الله
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نشرت هيئة المعلومات المدنية، خطوات التسجيل في برنامج هويتي الكويتي والخاص بتفعيل البطاقة المدنية الرقمية Kuwait Mobile ID، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط تنزيل برنامج هويتي للأندرويد ونستعرض خطوات التسجيل في البرنامج حتى تستطيع تفعيل بطاقتك المدنية على هاتفك النقال، هذا ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة الكويتية، قد أصدرت قرار رسمي باعتماد البطاقة المدنية الرقمية كمستند رسمي أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية بالكويت.

1 خطوات التسجيل برنامج هويتي الكويت للبطاقة المدنية
2 رابط تنزيل برنامج هويتي للأندرويد

خطوات التسجيل برنامج هويتي الكويت للبطاقة المدنية

  • فتح برنامج هويتي للأندرويد على الهاتف Kuwait Mobile ID
  • تختار التسجيل عبر الهاتف الذكي.
  • تسجيل البيانات الأساسية على طلب برنامج هويتي وهي: الرقم المدني، رقم جواز السفر لغير الكويتي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف الجوال.
  • يُرسل لك برنامج هويتي رمز التحقق على هاتفك، وتُدخله في الخانة المخصصة.
  • تُدخل الرقم السري لحماية الهوية الرقمية الخاصة بك.
  • تلتقط صورة واضحة.
  • وبذلك تكون قد فعلت برنامج هويتي على موبايلك وبطاقتك الرقمية.

رابط تنزيل برنامج هويتي للأندرويد

بعد إعتماد الحكومة الكويتية لبرنامج هويتي والبطاقة المدنية الرقمية كمستند معتمد أمام الجهات الرسمية الحكومية وغير الحكومية، زاد طلب الكويتيين وغير الكويتيين على رابط تنزيل برنامج هويتي للأندرويد لتفعيل البطاقة المدنية، ورابط البرنامج هو:
https://play.google.com/store/apps/details?id=kw.gov.paci.PACIMobileID&hl=ar
يذكر أن عدة بنوك كويتية قد أكدت اعتمادها البطاقة المدنية الرقمية في معاملاتها.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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