التسجيل في منصة كويت مسافر واحد من أهم شروط مغادرة والسفر من وإلى مطار الكويت الدولي، إلى جانب ضرورة التسجيل في البرنامج، توفر منصة كويت مسافر الكثير من الخدمات الهامة للمسافرين عبر مطار الكويت، ونستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقع كلمة خطوات التسجيل على منصة كويت مسافر والتي تتم بكل سهولة خلال دقائق معدودة، هذا ويذكر أن الطيران المدني في دولة الكويت قد دشن موقع كويت مسافر بعد فتح المطار للعمل والطيران التجاري من جديد.



خطوات التسجيل في منصة كويت مسافر

1- أول خطوة من طريقة وخطوات التسجيل على منصة كويت مسافر هي الذهاب إلى رابط موقع المنصة.

2- رابط موقع كويت مسفر هو kuwaitmosafer.com

3- تختار أيقونة “أبدأ هنا”.

4- تختار أيقونة “تسجيل الدخول”.

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5- يتم تسجيل الدخول على منصة كويت مسافر إما عن طريق مستخدم جديد، إما عن طريق حسابك بأحد مواقع التواصل.

6- من الصفحة التالية تختار “رحلاتي” ثم تختار “اضف رحلة جديدة”.

7- تقوم في الخطوة التالية بتعبئة بيانات الرحلة وسفرك القادم.

8- تقوم باختيار قائمة المسافرين، ثم تختار اسم المسافر، ثم تتبع الخطوات الخمسة.





رابط منصة كويت مسافر

كما ذكرنا من قبل تُقدم منصة كويت مسافر الكثير من الخدمات الهامة للمسافرين منها: خدمات خدمات مطار الكويت، حجو موعد تحليل pcr ، تسجيل الدخول للمطار، كما توفر المنصة خدمة الحصول على أدوات الوقاية الشخصية المطلوبة من المسافرين عبر مطار الكويت، رابط منصة كويت مسافر هو:

kuwaitmosafer.com

كما سبق، يوفر تطبيق كويت مسافر كل الخدمات الهامة والضرورية للمسافر عبر مطار الكويت خلال الفترة الحالية، كما تقدم منصة كويت مسافر خدمة التواصل مع إدارة المطار.

