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خطوات التسجيل في منصة متى المركزية لإدارة المواعيد الحكومية

بواسطة محمود عطا الله
منصة متى للمواعيد الحكومية منصة متى للمواعيد الحكومية

كشف مركز التواصل الحكومي في الكويت عن خطوات التسجيل في منصة متى المركزية لإدارة المواعيد الحكومية في خطوة مهمة لتطوير كل المعاملات الحكومية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير طريقة إنشاء حساب على منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، حيث يساعد التسجيل وإنشاء حساب في سهولة حجز موعد حكومي في الكويت في أي وقت يريد المواطن أو المقيم مراجعة أي من الجهات الحكومية بالدولة، هذا ومن المرتقب أن تشهد الفترة القادمة زيادة عدد الجهات الحكومية المدرجة على منصة مواعيد متى المركزية.

1 خطوات التسجيل في منصة متى المركزية لإدارة المواعيد الحكومية
2 منصة متى المركزية لحجز المواعيد الحكومية

خطوات التسجيل في منصة متى المركزية لإدارة المواعيد الحكومية

  • الدخول على موقع منصة متى الإلكتروني meta.e.gov.kw
  • اختيار أيقونة التسجيل كمستخدم جديد.
  • تعبئة الطلب: الرقم المدني، الرقم المسلسل، رقم الهاتف النقال.
  • التأكد من استلام رمز التأكد.
  • استلام رمز التأكد برسالة عبر البريد الإلكتروني.
  • إدخال رمز التأكد في الخانة المخصصة.
  • تابع أيضًا: خطوات التسجيل في برنامج هويتي لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية
  • إدخال كلمة المرور منصة متى والتأكيد.
  • وبذلك تكون قد قمت بإنشاء حساب على منصة متى بنجاح.

منصة متى المركزية لحجز المواعيد الحكومية

مع رؤية الدولة بضرورة عدم وجود أي ازدحامات في الجهات الحكومية، وحفاظًا على الجميع من المواطنين والمقيمين والموظفين في الدولة، تم تدشين منصة متى المركزية، وهي منصة مميزة،
تابع أيضًا: رابط منصة متى المركزية لحجز المواعيد الحكومية
تستطيع من خلالها حجز موعد حكومي في دقائق معدودة، حيث من المرتقب أن تُحقق المنصة تطور في عالم الخدمات الحكومية بدولة الكويت، كما ستساعد على تقليل مدة بقاء العميل داخل المركز الحكومي، كما سوف يعطي هذا الموقع صورة دقيقة عن مدى فاعلية الأداء الحكومي، وقوة إنجاز الخدمات الحكومية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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