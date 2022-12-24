خطوات التصويت في انتخابات المجلس البلدي سلطنة عمان 2022.. رابط تطبيق أنتخب

بواسطة محمود عطا الله
رابط تحميل تطبيق أنتخب للتصويت في انتخابات المجلس البلدي سلطنة عمان 2022 رابط تطبيق أنتخب للتصويت في انتخابات المجلس البلدي سلطنة عمان 2022

طريقة انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة سوف تكون إلكترونيًا عبر الهواتف عن طريق تنزيل التطبيق الذكي الذي دشنته السلطنة وهو “تطبيق انتخب”، نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات التصويت في انتخابات المجلس البلدي في سلطنة عمان 2022، حيث تُقام الانتخابات داخل السلطنة يوم الأحد 25 ديسمبر 2022 من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 7 مساء.

متطلبات التصويت في انتخابات المجلس البلدي سلطنة عمان 2022

  • تحميل تطبيق التصويت “أنتخب”.
  • أصل البطاقة الشخصية سارية المفعول.
  • أن تتوافر في هاتفك النقال خاصية NFC (خاصية الاتصال بالمدى القريب).

خطوات التصويت في انتخابات المجلس البلدي سلطنة عمان 2022

  1. أول خطوة هي تحميل تطبيق أنتخب على هاتفك، رابط تحميل تطبيق أنتخب لهواتف الأيفون من هنا، رابط تنزيل تطبيق انتخب لهواتف الأندرويد هو من هنا.
  2. بعد فتح التطبيق وتقر على الشروط والأحكام ثم تختار “أوافق”.
  3. تظهر شاشة خطوات التصويت في انتخابات المجالس البلدية تختا أيقونة “أبدأ”.
  4. تلتقط صورة البطاقة الشخصية من الجهتين.
  5. ضع أصل البطاقة الشخصية على الهاتف، سوف يقوم تطبيق أنتخب بقراءة البيانات عبر خاصية NFC.
  6. تختار بعد ذلك متابعة.
  7. تختار البدء في التصويت.
  8. تلتقط صورة شخصية لوجهك.
  9. تقر بصحة البيانات وتختار متابعة.
  10. تختار بعد ذلك المرشح الذي ترغب في التصويت له ليكون في المجلس البلدي لمحافظتك.
  11. بعد ذلك تأكيد التصويت عبر اختيار “أوافق”.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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