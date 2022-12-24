خطوات التصويت في انتخابات المجلس البلدي سلطنة عمان 2022.. رابط تطبيق أنتخب

طريقة انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة سوف تكون إلكترونيًا عبر الهواتف عن طريق تنزيل التطبيق الذكي الذي دشنته السلطنة وهو “تطبيق انتخب”، نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات التصويت في انتخابات المجلس البلدي في سلطنة عمان 2022، حيث تُقام الانتخابات داخل السلطنة يوم الأحد 25 ديسمبر 2022 من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 7 مساء.

متطلبات التصويت في انتخابات المجلس البلدي سلطنة عمان 2022

تحميل تطبيق التصويت “أنتخب”.

أصل البطاقة الشخصية سارية المفعول.

أن تتوافر في هاتفك النقال خاصية NFC (خاصية الاتصال بالمدى القريب).

خطوات التصويت في انتخابات المجلس البلدي سلطنة عمان 2022