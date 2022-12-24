خطوات التصويت في انتخابات المجلس البلدي سلطنة عمان 2022.. رابط تطبيق أنتخب
طريقة انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة سوف تكون إلكترونيًا عبر الهواتف عن طريق تنزيل التطبيق الذكي الذي دشنته السلطنة وهو “تطبيق انتخب”، نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات التصويت في انتخابات المجلس البلدي في سلطنة عمان 2022، حيث تُقام الانتخابات داخل السلطنة يوم الأحد 25 ديسمبر 2022 من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 7 مساء.
متطلبات التصويت في انتخابات المجلس البلدي سلطنة عمان 2022
- تحميل تطبيق التصويت “أنتخب”.
- أصل البطاقة الشخصية سارية المفعول.
- أن تتوافر في هاتفك النقال خاصية NFC (خاصية الاتصال بالمدى القريب).
خطوات التصويت في انتخابات المجلس البلدي سلطنة عمان 2022
- أول خطوة هي تحميل تطبيق أنتخب على هاتفك، رابط تحميل تطبيق أنتخب لهواتف الأيفون من هنا، رابط تنزيل تطبيق انتخب لهواتف الأندرويد هو من هنا.
- بعد فتح التطبيق وتقر على الشروط والأحكام ثم تختار “أوافق”.
- تظهر شاشة خطوات التصويت في انتخابات المجالس البلدية تختا أيقونة “أبدأ”.
- تلتقط صورة البطاقة الشخصية من الجهتين.
- ضع أصل البطاقة الشخصية على الهاتف، سوف يقوم تطبيق أنتخب بقراءة البيانات عبر خاصية NFC.
- تختار بعد ذلك متابعة.
- تختار البدء في التصويت.
- تلتقط صورة شخصية لوجهك.
- تقر بصحة البيانات وتختار متابعة.
- تختار بعد ذلك المرشح الذي ترغب في التصويت له ليكون في المجلس البلدي لمحافظتك.
- بعد ذلك تأكيد التصويت عبر اختيار “أوافق”.