خطوات التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا

الآلاف من الأشخاص كل عام يتوجهون إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصولهم على فرصة الهجرة إليها سوء كان الهدف من ذلك هو الدراسة أو كان الهدف من وراء طلب الحصول على الهجرة إلى الولايات المتحدة هو العمل والحصول على المال.

طريقة التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا اللوتري بطريقة صحيحة وشروط التقديم ومواصفات الصورة

التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا

يمكن التقديم على الهجرة العشوائية للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال موقع برنامج الهجرة العشوائية الإلكتروني، حيث سيفتح باب التقديم في شهر أكتوبر، وسيتم السحب على عدد كبير من التأشيرات يصل إلى خمسون ألف تأشيرة.

حيث أن باب التقديم سيغلق في شهر نوفمبر المقبل، وهذا هو المعتاد سنويًا من الهجرة العشوائية إلى أمريكا والتي نظمتها وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تقوم بإعطاء البطاقة الخضراء للمواطنين المقبولين في الهجرة إلى أمريكا.

نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2019

يمكن التعرف على نتيجة الهجرة العشوائية من خلال الموقع الرسمي للبرنامج أيضًا كما أنه في حالة حصولك على الجرين كارد يمكن أن تقوم بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على الفور كما يمكن عمل استقدام لزوجتك أو للزوج في حال كان المقبول في هذه الهجرة هي الزوجة وايضاً استقدام لأبنائك ما دام أنهم لم يتزوجوا بعد، وسنهم لم يتعدى عن 21 عام.

ملاحظات قبل أن تقوم بالتقديم في برنامج الهجرة العشوائية: