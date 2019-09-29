خطوات التقديم في قرعة الهجرة إلى أمريكا ورابط موقع اللوتري لإدخال البيانات

الهجرة إلى أمريكا حلم من أحلام الكثير من الشباب الباحثين عن الدراسة أو الباحثين عن فرصة عمل، ولذلك اليوم سنقدم لكم معلومات هامة عن قرعة الهجرة إلى أمريكا حيث أن هناك أعداد كبيرة يتم قبولها وتقوم بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مجانًا، وسوف نتعرف معًا على شروط التقديم في اللوتري وكذلك موعد التقديم.







قرعة الهجرة إلى أمريكا

يمكن للشباب الآن التقدم عل قرعة الهجرة إلى أمريكا من خلال موقع اللوتري الرسمي والذي يسمح لك بالانضمام إليه والتقديم وإدخال جميع البيانات المطلوبة، حيث أنه مطلوب الاسم والسن والعنوان والحالة الاجتماعية وكافة البيانات المدرجة في جواز سفرك، كما أن الموقع يطلب منك أن تقوم برفع صورة واضحة وحديثة لك حتى تستطيع القبول في حال كنت مستوفي كافة الشروط التي طُرحت من أجل الموافقة على طلب الهجرة إلى أمريكا 2020.







والجدير بالذكر أن تقديم مستمر من خلال الموقع بدءً من الثالث من شهر أكتوبر 2019 وحتى الخامس من شهر نوفمبر 2019 القادم، فعليك المبادرة بالتقديم، وإدخال كافة البيانات، واحرص جيدًا على أن تكون كافة البيانات صحيحة حتى لا تتعرض لأي عقوبة قانونية، أو يتم رفض طلبك.

شروط الحصول على موافقة الهجرة إلى أمريكا

أن يكون المتقدم للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من ذوي المؤهل العالي أو على الأقل أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو الدبلوم.

أن يكون حاصلًا على شهادة التجنيد أو على الأقل حاصلًا على مستخرج رسمي بتأجيل الخدمة العسكرية والموافقة على السفر.

أن يتم تدوين الحالة الاجتماعية بطريقة صحيحة في حال الرغبة في اصطحاب الزوجة والأولاد إلى أمريكا.

وبهذا نكون قد وفرنا لكم كافة المعلومات التي تتعلق باللوتري الأمريكي، فعليك أن تقوم بالتسجيل فور فتح باب التسجيل كما ذكرناه، وإدخال البيانات كاملة صحيحة كتابيًا وكما كُتبت في جواز سفرك.