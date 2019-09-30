خطوات الحصول علي اللوتري بطاقة الجرين كارد للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية DVLottery 2020

تعمل وزارة الخارجية الأمريكية بتفويض من الكونجرس الأمريكي على إدارة برنامج تأشيرة هجرة التنوع أو الهجرة العشوائية، ويكون ذلك عن طريق قرعة سنوية للحصول على البطاقة الخضراء الجرين كارد Green Card وبالتالي الإقامة الدائمة، ولحصول جميع مواطني الوطن العربي على اللوتري DV Lottery لعام ٢٠٢٠ من المقرر أن يتم قبول ٥٥ ألف تأشيرة هجرة سنويا وذلك بعد إقرار قانون الهجرة الامريكي الصادر عام ١٩٩٠ وتتم القرعة بشكل عشوائي للغاية عن طريق الحاسب الآلي لضمان النزاهة والعدل في الفرص، بهدف تنوع السكان المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي آخر خمس سنوات يتم استهداف الدول التي لها معدل هجرة منخفض إلى أمريكا، ويتم تقديم الطلبات عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية المخصص للبطاقات الخضراء DV Lottery في فترة محددة مدتها شهر من شهر أكتوبر لشهر نوفمبر.







خطوات الحصول علي اللوتري

تم استبعاد الدول التي هاجر منها إلى أمريكا أكثر من ٥٠ ألف شخص خلال السنوات الأخيرة من التقديم في برنامج الهجرة العشوائي، كما يجب أن تتوفر عدة شروط في المتقدم إلي الحصول علي البطاقة الخضراء الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي أن يبدأ سن المتقدم من ١٧ سنه فيما فوق وان يحصل علي مؤهل دراسي مناسب وان ينتهي من فترة التجنيد الخاصة به.







والجدير بالذكر أنه يتم طرح استمارات التقديم من خلال الموقع الرسمي للهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 والتي توفرها وزارة الخارجية الأمريكية، على أن يكون التسجيل مجاني، ويجب الحرص على ادخال البيانات سليمةويتم ارسال الاستمارة للوزارة، والانتظار حتى اعلان نتائج قرعة الجرين كارد، ثم يتم سحب الأسماء عشوائياً.