خطوات الحصول علي حجز موعد للمستشفي وقت الحظر الكويت رابط paci

يبحث كل من المقيمين والمواطنين عن كيفية الحصول علي حجز موعد للمستشفي وقت الحظر في الكويت، وتصريح خروج للمستشفي ومن المعروف أنه تم اتخاذ قرار حظر كلي في الكويت في سوم 15 مايو 2020 م، ويعتبر الحصول علي تصريح أمر ضروري للغاية لتجنب التعرض للعقوبة من قبل السلطات في حالة كسر الحظر، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لكم الخطوات الواجب اتباعها للحصول علي التصريح للذهاب إلي المستشفي والمستوصفات في الكويت.

حجز موعد للمستشفى وقت الحظر

وتقدم الجهات الأمنية موقع إلكتروني يقدم هذه الخدمة لاستخراج التصريح الخاص بالخروج بأوقات الحظر للتسهيل عليهم، ويمكن استخراج كل من إذن وتصريح خروج من خلال ثواني عن بعد، ويقدم موقع هيئة المعلومات المدنية بدولة الكويت علي تقديم خدمات عديدة للمواطنين والمقيمين علي مدار اليوم واستقبال الطلبات المقدمة.

والحصول علي التصريح من خلال الدخول علي موقع هيئة المعلومات المدنية (https://curfew.paci.gov.kw).

ومن الصفحة الرئيسية قم باختيار خدمة الحصول علي تصريح خروج في وقت الحظر.

اكتب المعلومات المطلوبة والبيانات وهي (الاسم، رقم الهوية، محل السكن).

كتابة سبب الخروج واسم المستشفي المراد الذهاب إليها.

ثم النقر علي كلمة إرسال الطلب.

سوف تأتي رسالة تأكيد من الموقع بالموافقة علي الطلب المقدم أو رفضه.

في حالة الموافقة يجب الاحتفاظ به علي الجوال لعرضه علي رجال الأمن.

وبهذا نكون قدمنا لكم كيفية الحصول علي تصريح خروج في وقت الحضر بدولة الكويت العربية من خلال موقع هيئة المعلومات المدنية الرسمي.