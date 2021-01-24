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خطوات المصادقة من تطبيق هويتي للحصول على خدمات وزارة التجارة

بواسطة محمود عطا الله
خطوات المصادقة تطبيق هويتي خطوات المصادقة تطبيق هويتي

أعلنت وزارة التجارة، أنه لن يتم توفير خدمات موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، إل بعد حصول المراجع الطالب للخدمة على المصادقة من تطبيق هويتي الذي أصدرته الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
شاهد أيضًا: رابط تحميل تطبيق هويتي
هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على المصادقة من تطبيق هويتي، وهي خطوات سهلة تتم في دقائق معدودة، وبدأت وزارة التجارة بتفعيل طلب المصادقة من اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2020 على كل المراجعين لبوابتها الإلكترونية.

خطوات المصاديقة من تطبيق هويتي

  • أول خطوة هو القيام بتحميل تطبيق هويتي على هاتفك من موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
  • بعدها تقوم بتفعيل خاصية المصادقة في تطبيق هويتي.
  • تقوم بالدخول على بوابة وزارة التجارة.
  • تقوم بادخال الرقم المدني، يتم إرسال طلب المصادقة على تطبيق هويتي على الهاتف الخاص بك.
  • بعد المصادقة تستطيع الحصول على الخدمة الإلكترونية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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