خطوات المصادقة من تطبيق هويتي للحصول على خدمات وزارة التجارة

أعلنت وزارة التجارة، أنه لن يتم توفير خدمات موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، إل بعد حصول المراجع الطالب للخدمة على المصادقة من تطبيق هويتي الذي أصدرته الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

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هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على المصادقة من تطبيق هويتي، وهي خطوات سهلة تتم في دقائق معدودة، وبدأت وزارة التجارة بتفعيل طلب المصادقة من اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2020 على كل المراجعين لبوابتها الإلكترونية.

خطوات المصاديقة من تطبيق هويتي

أول خطوة هو القيام بتحميل تطبيق هويتي على هاتفك من موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

بعدها تقوم بتفعيل خاصية المصادقة في تطبيق هويتي.

تقوم بالدخول على بوابة وزارة التجارة.

تقوم بادخال الرقم المدني، يتم إرسال طلب المصادقة على تطبيق هويتي على الهاتف الخاص بك.

بعد المصادقة تستطيع الحصول على الخدمة الإلكترونية.