خطوات تجديد إقامة العمالة المنزلية بالكويت أون لاين

تتجه الدولة إلى التحول للحكومة الرقمية، ويومًا بعد يوم تضاف الكثير من الخدمات التي يمكن إنجازها أون لاين دون تحمل عناء الذهاب للجهة الحكومية، ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات تجديد إقامة الخدم في الكويت أون لاين، بعدما وفرت الحكومة الكويتية بالتعاون مع وزارة الداخلية تلك الخدمة الهامة إلكترونيًا، حيث لن تكون مضطرا للذهاب إلى إدارات وزارة الداخلية لتجديد إقامة العمالة المنزلية لديك، فقط تجدد في دقائق معدودة عبر شبكة الإنترنت.
خطوات تجديد إقامة العمالة المنزلية بالكويت Online
- يجب أن يتم تجديد إقامة الخدم في الكويت خلال 60 يومًا من نهاية الإقامة وليس قبل ذلك.
- عدم وجود أحكام قضائية على العامل.
- يجب دفع الضمان الصحي من خلال زيارة موقع وزارة الصحة قبل القيام بالتجديد.
- رابط تجديد إقامة العمالة المنزلية الكويت هو moi.gov.kw
- تدخل على حسابك على موقع وزارة الداخلية.
- تقوم باختيار العامل الذي تريد التجديد له.
- تقوم بالتأكد من صحة البيانات والاسم اللاتيني.
- تقوم بدفع الرسوم ثم طباعة الإيصال.
- بعد ذلك تقوم بتجديد البطاقة المدنية للخادم.