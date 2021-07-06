خطوات تجديد إقامة العمالة المنزلية بالكويت أون لاين

تتجه الدولة إلى التحول للحكومة الرقمية، ويومًا بعد يوم تضاف الكثير من الخدمات التي يمكن إنجازها أون لاين دون تحمل عناء الذهاب للجهة الحكومية، ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات تجديد إقامة الخدم في الكويت أون لاين، بعدما وفرت الحكومة الكويتية بالتعاون مع وزارة الداخلية تلك الخدمة الهامة إلكترونيًا، حيث لن تكون مضطرا للذهاب إلى إدارات وزارة الداخلية لتجديد إقامة العمالة المنزلية لديك، فقط تجدد في دقائق معدودة عبر شبكة الإنترنت.

خطوات تجديد إقامة العمالة المنزلية بالكويت Online