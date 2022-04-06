خطوات تجديد إقامة فوق 60 في الكويت 2022 لحملة الشهادات غير الجامعية

بواسطة محمود عطا الله
تجديد اقامة فوق 60 الكويت خطوات تجديد اقامة فوق 60 الكويت

بعد تخفيض قيمة رسوم تجديد الإقامات للوافدين في دولة الكويت ممن تجاوزا سن الستين ومعهم شهادات دون الجامعية، نُقدم لكم خطوات تجديد إقامة فوق الستين في الكويت 2022 وكيفية التجديد بكل يسر وسهولة، يذكر أن القانون الجديد قد فرض على الوافد فوق الستين ولا يحمل شهادة جامعية أن يقدم شهادة تأمين صحي لكي يتم تجديد إقامته بالدولة.

خطوات تجديد إقامة فوق 60 الكويت لغير الجامعيين

  • أول خطوة دفع تأمين صحي مع إحدى الشركات المعتمدة بقيمة 503 دينار.
  • ثاني خطوات تجديد إقامة فوق 60 الكويت لغير الجامعيين التقديم على خدمة أسهل، حيث تقدم شهادة التأمين الصحي وعقد العمل، رسوم أسهل لتجديد الإقامة 250 دينار.
  • تحصل من منصة أسهل على “إذن العمل”.
  • تدفع التأمين الصحي العادي.
  • تستكمل إجراءات التجديد بعد ذلك مع الداخلية لتحصل على الإقامة الجديدة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

مواعيد عمل محلات ومطاعم الأفنيوز ومول 360 والكوت والعاصمة في رمضان 2022

أخبار العالم

مواعيد عمل مراكز خدمة المواطن في رمضان 2022 دوام الفترة الصباحية والمسائية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.