خطوات تجديد إقامة فوق 60 في الكويت 2022 لحملة الشهادات غير الجامعية

بعد تخفيض قيمة رسوم تجديد الإقامات للوافدين في دولة الكويت ممن تجاوزا سن الستين ومعهم شهادات دون الجامعية، نُقدم لكم خطوات تجديد إقامة فوق الستين في الكويت 2022 وكيفية التجديد بكل يسر وسهولة، يذكر أن القانون الجديد قد فرض على الوافد فوق الستين ولا يحمل شهادة جامعية أن يقدم شهادة تأمين صحي لكي يتم تجديد إقامته بالدولة.
خطوات تجديد إقامة فوق 60 الكويت لغير الجامعيين
- أول خطوة دفع تأمين صحي مع إحدى الشركات المعتمدة بقيمة 503 دينار.
- ثاني خطوات تجديد إقامة فوق 60 الكويت لغير الجامعيين التقديم على خدمة أسهل، حيث تقدم شهادة التأمين الصحي وعقد العمل، رسوم أسهل لتجديد الإقامة 250 دينار.
- تحصل من منصة أسهل على “إذن العمل”.
- تدفع التأمين الصحي العادي.
- تستكمل إجراءات التجديد بعد ذلك مع الداخلية لتحصل على الإقامة الجديدة.