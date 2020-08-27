خطوات تجديد البطاقة المدنية أونلاين في الكويت

نشرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خطوات تجديد البطاقة المدنية أونلاين للكويتي وغير الكويتي عبر موقع المغلف الإلكتروني، حيث يستطيع المواطن والمقيم بدولة الكويت الآن تجديد البطاقة المدنية إلكترونيًا وعن بُعد، مما يعزز دور الخدمات الحكومية الإلكترونية في دولة الكويت، ويعتبر قفزة ونقلة تكنولوجية هائلة، تحقق فكرة التجديد عن بعد خدمة حكومية أفضل، وتوفر الوقت والجهد على المراجع.

خطوات تجديد البطاقة المدنية أونلاين الكويت

1- موقع تجديد البطاقة المدنية أونلاين في الكويت هو المغلف الإلكتروني.

2- رابط موقع المغلف الإلكتروني هو من هنا.

3- اختيار قائمة الخدمات.

4- اختيار خدمة تجديد البطاقة المدنية للكويتي أو غير الكويتي.

5- إدخال البيانات المطلوبة.

6- إدخال رقم الهاتف النقال، تصلك رسالة بها رمز التحقق، إدخل الرمز في الخانة المخصصة.

7- رفع صورة شخصية.

8- تقديم طلب تجديد البطاقة المدنية.