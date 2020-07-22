خطوات تجديد البطاقة المدنية في الكويت للمواطن وغير الكويتي عبر موقع المغلف الإلكتروني

يُقدم المغلف الإلكتروني في الكويت الكثير من الخدمات الإلكترونية سواء للكويتي أو غير الكويتي والمقيم في الدولة، ومن الخدمات التي يقدمها موقع المغلف الإلكتروني خدمة تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي، وذلك لمن انتهت صلاحية بطاقاتهم، ويتم التقديم على تجديد البطاقة المدنية في الكويت إللكترونيًا، وكذلك تُدفع رسوم التجديد إلكترونيًا، ويُقدم رابط المغلف الإلكتروني بالكويت خدمات عديدة منها: الالتحاق بعائل، تسجيل لأول مرة، تغيير الاسم في البطاقة المدنية للوافد، تسجيل عمالة منزلية لأول مرة، استكمال بيانات مولود.

خطوات تجديد البطاقة المدنية في الكويت موقع المغلف الإلكتروني

الدخول على رابط موقع المغلف الإلكتروني.

اختيار الخدمات من القائمة الرئيسية في موقع المغلف الإلكتروني.

اختيار خدمة تجديد البطاقة المدنية للكويتي إذا كنت مواطن، والتجديد لغير الكويتي إذا كنت وافد.

الخطوة التالية لتجديد البطاقة المدنية هي تسجيل الرقم المدني للبطاقة المدنية المراد تجديدها والرقم المسلسل.

يطلب منك النظام رقم هاتفك النقال.

يُرسل لك موقع المغلف الإلكتروني رمز للتحقق على هاتفك النقال، تُدخله في الخانة المخصصة.

من أهم خطوات تجديد البطاقة المدنية رفع صورة شخصية واضحة حديثة.

رابط موقع المغلف الإلكتروني

يعتبر المغلف الإلكتروني موقع تابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية، وقد تم تدشينه منذ سنوات، ليكون بديلا عن المغلف الورقي والذي كان معمولا به من قبل، وعمل الموقع على توفير الوقت والمجهود للمراجعين من الكويتيين وغير الكويتيين، رابط موقع المغلف الإلكتروني هو:

http://e-envelope.paci.gov.kw/

يعتبر المغلف الإلكتروني الكويتي نقلة تقنية هائلة في عالم الخدمات الحكومية.