أطلقت وزارة الداخلية الكويتية خدمة إلكترونية جديدة وهي تجديد رخصة القيادة أونلاين وعن بعد في قفزة تقنية وتكنولوجية هائلة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات تجديد رخصة القيادة أونلاين في الكويت إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مرور الكويت وتقديم الأوراق المطلوبة باليد، حيث تستطيع التقديم والدفع إلكترونيًا، هذا وقد بدأت الكويت رسميًا في العمل برخصة القيادة الإلكترونية الذكية الجديدة، والتي تحل مكان الرخصة القديمة.

تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا في الكويت

يأتي تدشين المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية، ضمن خطة الحكومة الكويتية للتحول الرقمي، حيث تقدم البوابة الإلكترونية عدة خدمات أونلاين، من بينها رابط تجديد رخصة القيادة أونلاين، وتحقق الخدمات الحكومية الإلكترونية مزايا كثيرة.

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من ضمن مزايا الخدمات الحكومية الإلكترونية: تقديم خدمات أفضل للعميل سواء كان مواطن كويتي أو مُقيم غير كويتي، تقليل مدة بقاء العميل داخل الوحدات الإدارية، وبخصوص تجديد رخصة القيادة، فسوف يتمكن من الحصول عليها من إحدى إدارات المرور، على أن يكون التقديم إلكترونيًا بالكامل.

خطوات تجديد رخصة القيادة أونلاين في الكويت

1- أول خطوة الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية الإلكتروني على الإنترنت وهو moi.gov.kw

2- من الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية تختار “أحدث الخدمات”.

3- ثم تختار الخدمات الإلكترونية لرخص السوق.

4- تقوم بتسجيل الدخول، ويمكنك الدخول بنفس بياناتك على تطبيق وزارة الداخلية.

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5- تظهر لك رخصة القيادة، تختار تجديد، ثم تقوم بدفع الرسوم إلكترونيًا عبر البوابة.

6- إذا لم يكن لديك حساب على موقع وزارة الداخلية تختار “أنشئ حساب”.

7- ثم تدخل البيانات الطلوبة سواء كنت كويتي أو غير كويتي حتي يكون لك كلمة مرور.

8- تقوم بالدخول على حسابك الجديد، وتستكمل خطوات تجديد رخصة القيادة أونلاين كما بالخطوات السابقة.

رابط تجديد رخصة القيادة أونلاين الكويت

لاقى نظام تجديد رخص القيادة صدى جيد لدى كل المواطنين والمقيمين في دولة الكويت، حيث يوفر النظام الوقت والجهد على راغبي تجديد الرخصة، وكذلك الحال للموظفين والعاملين بإدارات المرور في كل محافظات الكويت، رابط تجديد رخصة القيادة أونلاين في الكويت هو:

https://edl.moi.gov.kw/Login.aspx

هذا وتتم عملية التجديد بكل سهولة في خطوات معدودة وبسيطة، هذا النموذج هو نموذج واضح لأهمية التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

كيفية استلام رخصة القيادة بعد التجديد

قال قطاع المرور والعمليات بوزارة الداخلية في الكويت، أنه بعد تجديد رخصة القيادة أونلاين بنجاح، يمكنك استلام الرخصة من خلال حجز موعد مع مرور الكويت حسب المحافظة التابعة وتحديد موعد الاستلام، أو من خلال استلام الرخصة من المجمعات التجارية المتوافر بها أجهزة تسليم الرخصة، وبهذا نكون قد قدمنا خطوات تجديد الرخصة أونلاين في دولة الكويت، وطريقة الاستلام، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.