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خطوات تجديد رخصة القيادة الكويت online

بواسطة محمود عطا الله
خطوات تجديد رخصة القيادة الكويت أونلاين خطوات تجديد رخصة القيادة الكويت أونلاين

تجديد رخصة القيادة في الكويت أصبح يتم إلكترونيًا أونلاين عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني في خطوة تقنية هائلة نحو التحول الرقمي الحكومي في الدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات تجديد رخصة القيادة في الكويت أونلاين في خطوات معدودة وبسيطة، هذا وتتسارع خطى الدولة نحو التحول الرقمي في تقديم كافة خدماتها، لما لهذا التوجه من مزايا كبيرة نحو تقديم خدمة حكومية مثالية.

خطوات تجديد رخصة القيادة الكويت أونلاين

1- لإتمام تلك الخطوات الإلكترونية يجب أن يكون لديك حساب على منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية الكويتية.
2- رابط تجديد رخصة القيادة الكويت أونلاين هو https://edl.moi.gov.kw/Login.aspx
3- إذا كان لديك حساب، تقوم بتسجيل الدخول عبر رمز المستخدم وكلمة السر.
4- يمكن الدخول على الحساب عن طريق بياناتك على تطبيق وزارة الداخلية.
5- إذا لم يكن لديك حساب اختار “أنشئ حساب”.
6- عند الدخول على حسابك تظهر لك رخصة القيادة وتختار “تجديد الرخصة”.
7- دفع الرسوم إلكترونيًا.
8- تكون قد جددت رخصة القيادة.
9- استلام رخصة القيادة الجديدة من إدارات المرور، أو المجمعات التجارية التي تتوفر بها أجهزة رخص القيادة الذكية الجديدة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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