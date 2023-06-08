نشرت الهيئة العامة للقوى العاملة خطوات تحديث بيانات العامل، حيث تتم خطوات التحديث بالكامل أون لاين، تُقدم الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت خدمة تحديث البيانات عبر “تطبيق سهل” للخدمات الحكومية الموحدة، والذي يعتبر نقلة تقنية كبيرة نحو التحول الرقمي الحكومي، ويقدم التطبيق عشرات الخدمات الحكومية الهامة.

خطوات تحديث بيانات القوى العاملة للعامل في الكويت

يتم تحديث بيانات القوى العاملة للعامل 2023 عن طريق الهاتف عبر تطبيق سهل الكويتي وهو التطبيق الأهم حاليًا، بعد تسجيل الدخول على تطبيق سهل أفراد، تختار الخدمات، ثم القوى العاملة، ثم تختار “تحديث بيانات عامل” تقوم بعدها بإدخال وتعبئة بيان رقم هاتف العامل والبريد الإلكتروني الخاص به، ثم تقوم بتقديم الطلب.



خدمات جديدة من القوى العاملة على تطبيق سهل:

إلى جانب خدمة القوى العاملة تحديث البيانات تُقدم الهيئة الكثير من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق سهل الكويت، ومن أحدث تلك الخدمات استخراج شهادة بيان حالة، ولاستخراج تلك الشهادة، تُسجل الدخول على تطبيق سهل أفراد، تختار الخدمات، تختار القوى العاملة، ثم تختار “الشهادات” ثم تختار “شهادة بيان حالة”، ويمكنك طباعتها على الفور، كما يمكنك الحصول من خلال التطبيق على شهادة إبراء ذمة من القوى العاملة الكويتية.