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خطوات تحميل تطبيق هويتي للأندرويد وتفعيل البطاقة المدنية الرقمية

بواسطة محمود عطا الله
رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد الكويت خطوات تحميل تطبيق هويتي للأندرويد الكويت

ننشر من خلال هذا التقرير خطوات تحميل تطبيق هويتي للأندرويد من هيئة المعلومات المدنية بالكويت وذلك لتفعيل البطاقة المدنية للمواطن والمقيم، كما نقدم لكم رابط تحميل تطبيق هويتي لهواتف الأندرويد، هذا ويعتبر هذا التطبيق من أهم التطبيقات في الكويت الآن، وذلك بعدما أعلن مجلس الوزراء رسميًا، أن البطاقة المدنية الرقمية على الموبايل هي مستند رسمي معتد به أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية بدولة الكويت.

خطوات تحميل تطبيق هويتي للأندرويد البطاقة المدنية الرقمية

1- البطاقة المدنية الرقمية تعبر عن هوية المواطن والمقيم بالكويت، ومعتد بها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة.
2- رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد هو من هنا.
3- بعد تنزيل تطبيق هويتي البطاقة المدنية على الموبايل، تختار التسجيل عبر الهاتف.
4- تُدخل البيانات المطلوبة.
5- يصلك رمز التحقق، وتدخله في الخانة المخصصة.
6- ترفع صورة حديثة شخصية لك.
7- البطاقة المدنية الرقمية على الهاتف بالكويت معترف بها رسميًا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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