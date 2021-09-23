خطوات تحويل الزيارة التجارية إلى تصاريح عمل في الكويت

أعلنت القوى العاملة الكويتية عن خطوات إصدار إذن عمل للقادمين إلى الكويت بسمات دخول زيارة تجارية كما أعلنت عن الأوراق والمستندات المطلوبة لتلك المعاملة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير طريقة وخطوات تحويل سمة الزيارة التجارية إلى تصريح عمل في الكويت 2021، وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرار جديد بخصوص أصحاب سمات الزيارة التجارية بالموافقة على إصدار تصاريح عمل لهم دون الحاجة إلى السفر ثم العودة للكويت.

خطوات تحويل الزيارة التجارية إلى تصريح عمل في الكويت 2021