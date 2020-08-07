خطوات تخفيض قسط 7 معاشات مقدمة إلكترونيًا عبر موقع التأمينات الاجتماعية الكويت
نشرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت خطوات تخفيض قسط 7 معاشات مقدمة إلكترونيًا وعبر موقع المؤسسة دون الحاجة للمراجعة شخصيًا، حيث نقدم لكم رابط إعادة تسوية قسط القرض الحسن للمتقاعدين في الكويت، هذا ويذكر أن الحكومة الكويتية قد أعلنت تخفيض قسط القرض الحسن للمتقاعدين من 25% ليصبح 15%، وذلك بعد موافقة مجلس الأمة على قانون إعادة التسوية وقانون الاستبدال الجديد.
خطوات تخفيض قسط 7 معاشات مقدمة القرض الحسن للمتقاعدين بالكويت
- الذهاب إلى رابط موقع التأمينات الاجتماعية وصفحة الدخول على حسابك.
- رابط تسجيل الدخول وأول خطوات تخفيض قسط القرض الحسن بالكويت هو من هنا
- بعد الدخول على حسابك، تختار أيقونة طلب إعادة تسوية (السداد بواقع 15%).
- تأكد من البيانات جيدًا.
- اختار أيقونة موافق، ثم إعادة التقسيط.
- من الجدير بالذكر أن طلب تخفيض قسط 7 معاشات يمكن تقديمه عبر تطبيق ذخر.
- تبدأ عملية تقديم الطلبات من الأربعاء 12 أغسطس 2020.
الآن طلب تخفيض نسبة الاستقطاع 7 معاشات تقاعدية مقدمة عبر تطبيق “ذخر” أو موقع المؤسسة دون الحاجة لمراجعة المؤسسة.#التأمينات_الاجتماعية pic.twitter.com/TKjeuAPEuL
— المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (@TaminatKw) August 6, 2020