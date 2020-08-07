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خطوات تخفيض قسط 7 معاشات مقدمة إلكترونيًا عبر موقع التأمينات الاجتماعية الكويت

بواسطة محمود عطا الله
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نشرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت خطوات تخفيض قسط 7 معاشات مقدمة إلكترونيًا وعبر موقع المؤسسة دون الحاجة للمراجعة شخصيًا، حيث نقدم لكم رابط إعادة تسوية قسط القرض الحسن للمتقاعدين في الكويت، هذا ويذكر أن الحكومة الكويتية قد أعلنت تخفيض قسط القرض الحسن للمتقاعدين من 25% ليصبح 15%، وذلك بعد موافقة مجلس الأمة على قانون إعادة التسوية وقانون الاستبدال الجديد.

خطوات تخفيض قسط 7 معاشات مقدمة القرض الحسن للمتقاعدين بالكويت

  • الذهاب إلى رابط موقع التأمينات الاجتماعية وصفحة الدخول على حسابك.
  • رابط تسجيل الدخول وأول خطوات تخفيض قسط القرض الحسن بالكويت هو من هنا
  • بعد الدخول على حسابك، تختار أيقونة طلب إعادة تسوية (السداد بواقع 15%).
  • تأكد من البيانات جيدًا.
  • اختار أيقونة موافق، ثم إعادة التقسيط.
  • من الجدير بالذكر أن طلب تخفيض قسط 7 معاشات يمكن تقديمه عبر تطبيق ذخر.
  • تبدأ عملية تقديم الطلبات من الأربعاء 12 أغسطس 2020.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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