خطوات تسجيل الباحثين عن عمل الكويت “ديوان الخدمة المدنية”

في خبر سار، أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت، عن فتح باب التسجيل للباحثين عن عمل من الكويتيين في القطاع الحكومي، وقال ديوان الخدمة المدنية الكويتي، أن التسجيل على موقع الديوان على شبكة الإنترنت، يبدأ من اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق الثالث من شهر سبتمبر 2021، من الجدير بالذكر أن الديوان يفتح باب التوظيف كل فترة، أمام المواطنين الباحثين عن عمل.

خطوات التسجيل على موقع ديوان الخدمة المدنية الكويتي للباحثين عن عمل

أول خطوة للتسجيل على ديوان الخدمة المدنية الكويتي هو الدخول للموقع.

رابط تسجيل الباحثين عن عمل مع ديوان الخدمة الكويت هو csc.gov.kw

من التطبيقات الآلية تختار “التوظيف في الجهات الحكومية”.

تختار “الباحثين عن عمل”.

تضع الرقم المدني في الخانة المخصصة.

تُدخل رقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني.

تختار نوع المؤهل وترفع المستندات المطلوبة.