خطوات تسجيل الباحثين عن عمل الكويت “ديوان الخدمة المدنية”

بواسطة محمود عطا الله
خطوات التسجيل ديوان الخدمة المدنية الكويتي خطوات التسجيل ديوان الخدمة المدنية الكويتي للباحثين عن عمل

في خبر سار، أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت، عن فتح باب التسجيل للباحثين عن عمل من الكويتيين في القطاع الحكومي، وقال ديوان الخدمة المدنية الكويتي، أن التسجيل على موقع الديوان على شبكة الإنترنت، يبدأ من اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق الثالث من شهر سبتمبر 2021، من الجدير بالذكر أن الديوان يفتح باب التوظيف كل فترة، أمام المواطنين الباحثين عن عمل.

خطوات التسجيل على موقع ديوان الخدمة المدنية الكويتي للباحثين عن عمل

  • أول خطوة للتسجيل على ديوان الخدمة المدنية الكويتي هو الدخول للموقع.
  • رابط تسجيل الباحثين عن عمل مع ديوان الخدمة الكويت هو csc.gov.kw
  • من التطبيقات الآلية تختار “التوظيف في الجهات الحكومية”.
  • تختار “الباحثين عن عمل”.
  • تضع الرقم المدني في الخانة المخصصة.
  • تُدخل رقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني.
  • تختار نوع المؤهل وترفع المستندات المطلوبة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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