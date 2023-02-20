خطوات تسجيل الحج 2023 في عمان

بواسطة محمود عطا الله
تسجيل الحج 2023 سلطنة عمان تسجيل الحج 2023 سلطنة عمان

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم للراغبين في الحج هذا العام 1444/2023 من المواطنين والمقيمين بداية من اليوم 21 فبراير 2023 حتى يوم السبت 4 مارس 2023، ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات التسجيل للحج 2023 في سلطنة عمان عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك، ويتم التسجيل عبر خطوات بسيطة وميسرة للجميع، يذكر أن حصة الحج لسلطنة عمان 2023 قد بلغت 14 ألف تأشيرة.

خطوات تسجيل الحج 2023 سلطنة عمان

  1. أول خطوة ان يتوجه الراغب في الحج إلى رابط تسجيل الحج في سلطنة عمان.
  2. رابط تسجيل الحج هو hajj.om
  3. من الصفحة الرئيسية تختار “تسجيل طلب حج”، التالي، من التالي تضع الرقم المدني.
  4. تسجيل الحج عمان 2023

     

  5. الخطوة الثالثة تُدخل البيانات المطلوبة ورقم الهاتف، ثم تدخل رمز التوثيق، ثم تختار نوع الحج.

  6. تسجيل الحج سلطنة عمان 2023
  7. تُدخل بيانات المحرم للإناث، وهناك إمكانية لإضافة مرافق إذا اقتضت الحاجة.
  9. توافق على الشروط والأحكام وتقدم الطلب.
  10. مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

رابط التسجيل للحج 2023 في سلطنة عمان

أخبار العالم

أسعار حملات الحج في الكويت 2023.. أقل من العام الماضي بنسبة 30%