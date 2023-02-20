خطوات تسجيل الحج 2023 في عمان

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم للراغبين في الحج هذا العام 1444/2023 من المواطنين والمقيمين بداية من اليوم 21 فبراير 2023 حتى يوم السبت 4 مارس 2023، ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات التسجيل للحج 2023 في سلطنة عمان عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك، ويتم التسجيل عبر خطوات بسيطة وميسرة للجميع، يذكر أن حصة الحج لسلطنة عمان 2023 قد بلغت 14 ألف تأشيرة.

خطوات تسجيل الحج 2023 سلطنة عمان