خطوات تسجيل الحج 2023 في عمان

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم للراغبين في الحج هذا العام 1444/2023 من المواطنين والمقيمين بداية من اليوم 21 فبراير 2023 حتى يوم السبت 4 مارس 2023، ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات التسجيل للحج 2023 في سلطنة عمان عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك، ويتم التسجيل عبر خطوات بسيطة وميسرة للجميع، يذكر أن حصة الحج لسلطنة عمان 2023 قد بلغت 14 ألف تأشيرة.
خطوات تسجيل الحج 2023 سلطنة عمان
- أول خطوة ان يتوجه الراغب في الحج إلى رابط تسجيل الحج في سلطنة عمان.
- رابط تسجيل الحج هو hajj.om
- من الصفحة الرئيسية تختار “تسجيل طلب حج”، التالي، من التالي تضع الرقم المدني.
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- الخطوة الثالثة تُدخل البيانات المطلوبة ورقم الهاتف، ثم تدخل رمز التوثيق، ثم تختار نوع الحج.
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- تُدخل بيانات المحرم للإناث، وهناك إمكانية لإضافة مرافق إذا اقتضت الحاجة.
- توافق على الشروط والأحكام وتقدم الطلب.
- مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.