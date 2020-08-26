نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات تفعيل البطاقة المدنية الرقمية على الموبايل في الكويت، وذلك عن طريق استخدام تطبيق هويتي للبطاقة المدنية الذي أصدرته هيئة المعلومات المدنية، كما نقدم لكم رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد الذي دشنته المعلومات المدنية، ويبحث الجميع في الكويت الآن عن تفعيل البطاقة المدنية الرقمية على الجوال بعد اعتماد تلك البطاقة الرقمية رسميًا كمستند رسمي معتد به أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية بقرار من مجلس الوزراء.

خطوات تفعيل البطاقة المدنية الرقمية على الهاتف الجوال الكويت

1- أول خطوات تفعيل البطاقة الرقمية على الجوال بالكويت هو تحميل تطبيق هويتي للموبايل.

2- رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد الكويت هو من هنا.

3- بعد تنزيل برنامج هويتي، تختار التسجيل عبر الهاتف الذكي.

4- إدخال البيانات الشخصية الأساسية المطلوبة.

5- رفع صورة شخصية.

6- يُرسل لك تطبيق هويتي رمز التحقق، تُدخل الرمز في الخانة المخصصة، ثم تختار كلمة سر خاصة بك.

7- تقوم بتأكيد الهوية، وبذلك تكون قد قمت بتفعيل البطاقة المدنية الرقمية الكويت.