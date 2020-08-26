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خطوات تفعيل البطاقة المدنية الرقمية على الهاتف الجوال

بواسطة محمود عطا الله
خطوات تفعيل البطاقة المدنية الرقمية على الجوال خطوات تفعيل البطاقة المدنية الرقمية على الجوال

نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات تفعيل البطاقة المدنية الرقمية على الموبايل في الكويت، وذلك عن طريق استخدام تطبيق هويتي للبطاقة المدنية الذي أصدرته هيئة المعلومات المدنية، كما نقدم لكم رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد الذي دشنته المعلومات المدنية، ويبحث الجميع في الكويت الآن عن تفعيل البطاقة المدنية الرقمية على الجوال بعد اعتماد تلك البطاقة الرقمية رسميًا كمستند رسمي معتد به أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية بقرار من مجلس الوزراء.

خطوات تفعيل البطاقة المدنية الرقمية على الهاتف الجوال الكويت

1- أول خطوات تفعيل البطاقة الرقمية على الجوال بالكويت هو تحميل تطبيق هويتي للموبايل.
2- رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد الكويت هو من هنا.
3- بعد تنزيل برنامج هويتي، تختار التسجيل عبر الهاتف الذكي.
4- إدخال البيانات الشخصية الأساسية المطلوبة.
5- رفع صورة شخصية.
6- يُرسل لك تطبيق هويتي رمز التحقق، تُدخل الرمز في الخانة المخصصة، ثم تختار كلمة سر خاصة بك.
7- تقوم بتأكيد الهوية، وبذلك تكون قد قمت بتفعيل البطاقة المدنية الرقمية الكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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