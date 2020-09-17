خطوات تفعيل البطاقة المدنية على الجوال في الكويت عن طريق تطبيق هويتي

أصبحت البطاقة المدنية الرقمية على الموبايل في الكويت هامة جدًا، وذلك بعد أن قررت الحكومة أن بطاقة الموبايل معترف بها رسميًا أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة، ونستعرض من خلال هذا التقرير، خطوات تفعيل البطاقة المدنية على الجوال في الكويت، ورابط تنزيل تطبيق هويتي على هواتف الأندرويد وهواتف الأيفون، ويعتبر الاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية في الكويت نقلة تكنولوجية وتقنية هائلة، نحو نستقبل أفضل من الخدمات الحكومية وغير الحكومية في الدولة.

خطوات تفعيل البطاقة المدنية على الجوال في الكويت

1- تبدأ خطوات تفعيل بطاقة الموبايل في الكويت عن طريق تنزيل تطبيق هويتي على هاتفك.

2- رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد هو من هنا.

3- بعد تنزيل تطبيق هويتي على الهاتف تقوم بفتح التطبيق.

4- تختار التسجيل عبر الهاتف الذكي.

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5- تقوم بإدخال البيانات الأساسية المطلوبة ومنها رقم البطاقة المدنية.

6- يطلب منك تطبيق هويتي رفع صورة شخصية.

7- يُرسل لك تطبيق هويتي رمز التحقق عبر رسالة.

8- تقوم بإدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة.

9- تقوم بإنشاء كلمة السر الخاصة بك.

10- بذلك تكون قد فعلت بطاقتك المدنية على الموبايل.

رابط تنزيل تطبيق هويتي لتفعيل البطاقة المدنية على الموبايل في الكويت

الكثير من بنوك دولة الكويت أكدت أنها تعتد بالبطاقة المدنية الرقمية، حيث يمكن إنهاء المعاملات أونلاين عبر تلك البطاقة، وفي مقدمة تلك البنوك بنك الائتمان الكويتي، رابط تنزيل تطبيق هويتي للأندرويد هو:

تطبيق هويتي

هذا وقد أعلن الطيران المدني بالكويت، أنه قد تم اعتماد البطاقة المدنية الرقمية كمستند رسمي معترف به للخروج والدخول من وإلى الكويت.