خطوات تقديم تصريح سفر الكويت للمواطنين وكيفية الاستعلام عن حالة الطلب رابط moi.gov.kw

بعد إعلان دولة الكويت العربية استئناف الرحلات الجوية للمواطنين زادت عملية البحث عن طريقة استخراج تصريح سفر الكويت، وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن يمكن الحصول عليه من خلال خطوات بسيطه من خلال الدخول علي موقع وزارة الداخلية الرسم، والقيام بتسجيل موعد ويتم مراجعته من خلال قطاع أمن المنافذ للحصول علي طلب تصريح إذن سفر، ويجب تقدم الطلب للجهة المختصة بالمستندات المطلوبة، وفقا لحالة الطلب وقد اعلن مجلس الوزراء عن هذه الحالات.

تصريح سفر الكويت

وبعد ذلك سوف تتولي الجهة المختصة بفحص الطلب المقدم والبت في الموافقة عليه أو رفضه خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام، وبعد ذلك يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الموقع من خلال إدخال الرقم المدني ورمز التحقق المتواجد بالإيصال المراجعة، وفي حالة الموافقة يتم تحميل “باركود” التصريح وتقديمه للجهة المعنية واستكمال إجراءات السفر.

وهذه خطوات تقديم تصريح سفر والحصول عليه للمواطنين.

الدخول إلي موقع وزارة الداخلية الكويتي الرسمي (https://eservices3.moi.gov.kw/MOIeAp.nsf/Request?OpenForm&LangID=1).

وبعد ذلك اختيار خدمة تسجيل موعد مراجعة معاملات قطاع شؤون أمن المنافذ.

وتقديم طلب تصريح إذن سفر.

يجب الحضور في الموعد المحدد وتقديم الطلب للجهات مع اصطحاب المستندات المطلوبة.

يتم مراجعه وتدقيق الطلب خلال خمسة أيام.

كما يمكنكم الاستعلام عن حالة التصريح من خلال موقع وزارة الداخلية من خلال اختيار خدمة الاستعلام وإدخال كل من الرقم المدني ورمز التحقق المتواجد بإيصال المراجعة.

وأكدت وزارة الداخلية أن صلاحية التصريح هي 30 يوم من تاريخ صدوره، والتصريح صالح للاستخدام مرة واحدة فقط.