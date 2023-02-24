خطوات حجز تذاكر المكشات بالكويت 2023

دشنت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع المكشات الترفيهي بمنطقة الصليبخات البحرية يوم 20 فبراير، ويستمر المشروع حتى يوم 15 مارس 2023 القادم، نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات ورابط حجز تذاكر مكشات الكويت 2023، هذا وتنتظر الزائرين للمكشات تجربة ترفيهية وتراثية ثرية، هذا ودشنت الشؤون هذا المشروع لمشاركة الشعب الكويتي في الاحتفال بالأعياد الوطنية.

خطوات حجز تذاكر مكشات الكويت 2023

أول خطوة هي الذهاب إلى موقع Almikshat.

من أسفل الصفحة الرئيسية للموقع تجد “احجز الآن” تختارها.

تختار تذكرة الدخول، أو تختار كشتة مضياف حسب رغبتك.

تُحدد يوم زيارتك للمكشات.

تُدخل بعد ذلك بعض البيانات.

ثم تقوم بالدفع.

هذا ويبلغ سعر تذكرة دخول مكشات الصليبخات 2.5 دينار.

لا يسمح بدخول وجبات طعام من الخارج.

رابط حجز تذاكر مكشات الكويت

توجد في المكشات منطقة للألعاب لكافة الأعمار، كما توجد منطقة للتسزق، يُعرض فيها منتجات الأسر المنتجة والمزارعين الكويتيين، توجد فعاليات المضيفة، وهي عبارة عن خيام مجهزة، لاستقبال الضيوف، رابط حجز تذاكر المكشات هو:

almikshat

مع تمنياتنا لكم بقضاء أوقات مميزة.