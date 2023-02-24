خطوات حجز تذاكر المكشات بالكويت 2023

بواسطة محمود عطا الله
حجز تذاكر مكشات الكويت بالصليبخات حجز تذاكر مكشات الكويت بالصليبخات

دشنت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع المكشات الترفيهي بمنطقة الصليبخات البحرية يوم 20 فبراير، ويستمر المشروع حتى يوم 15 مارس 2023 القادم، نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات ورابط حجز تذاكر مكشات الكويت 2023، هذا وتنتظر الزائرين للمكشات تجربة ترفيهية وتراثية ثرية، هذا ودشنت الشؤون هذا المشروع لمشاركة الشعب الكويتي في الاحتفال بالأعياد الوطنية.

خطوات حجز تذاكر مكشات الكويت 2023

  • أول خطوة هي الذهاب إلى موقع Almikshat.
  • من أسفل الصفحة الرئيسية للموقع تجد “احجز الآن” تختارها.
  • تختار تذكرة الدخول، أو تختار كشتة مضياف حسب رغبتك.
  • تُحدد يوم زيارتك للمكشات.
  • تُدخل بعد ذلك بعض البيانات.
  • ثم تقوم بالدفع.
  • هذا ويبلغ سعر تذكرة دخول مكشات الصليبخات 2.5 دينار.
  • لا يسمح بدخول وجبات طعام من الخارج.

رابط حجز تذاكر مكشات الكويت

توجد في المكشات منطقة للألعاب لكافة الأعمار، كما توجد منطقة للتسزق، يُعرض فيها منتجات الأسر المنتجة والمزارعين الكويتيين، توجد فعاليات المضيفة، وهي عبارة عن خيام مجهزة، لاستقبال الضيوف، رابط حجز تذاكر المكشات هو:
almikshat
مع تمنياتنا لكم بقضاء أوقات مميزة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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