أعلنت هيئة المعلومات المدنية في الكويت عن خطوات حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية من فروع الهيئة التي تتوفر بها أجهزة صرف البطاقات الذكية، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية والحصول على باركود هيئة المعلومات المدنية، تقوم بصرف البطاقات المدنية في الكويت أفرع المعلومات المدنية بجنوب السرة، مدنية الجهراء، مدنية الأحمدي الجديدة بالصباحية.

خطوات حجز موعد استلام البطاقة المدنية الكويت

1- وفرت هيئة المعلومات المدنية منصة حجز المواعيد على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

2- رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية الكويت هو paci.gov.kw

3- تختار خدمة حجز المواعيد من القائمة الرئيسية.

4- تختار حجز موعد جديد.

5- تُدخل البيانات المطلوبة، وتختار فرع المعلومات المدنية لاستلام البطاقة.

6- تحدد موعد وتاريخ المراجعة.

7- يصلك باركود استلام البطاقة المدنية، ورسالة تأكيد الحجز.