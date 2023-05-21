أُعلن في الكويت أنه يُمكن حجز موعد أخذ البصمة العشرية عبر “تطبيق سهل” الموحد للخدمات الحكومية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط وخطوات حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت 2023 في كل المحافظات العاصمة والجهراء وحولي ومبارك الكبير والأحمدي والفروانية، هذا وقد وفرت وزارة الداخلية أربعة مراكز لأخذ البصمة البيومترية، على أن تُصبح خمسة مراكز خلال الساعات القليلة القادمة.

خطوات حجز موعد البصمة البيومترية الكويت تطبيق سهل

بالطبع الجميع في الكويت لديه تطبيق سهل على هاتفه النقال وبداية خطوات حجز موعد البصمة البيومترية (العشرية) هي الدخول على التطبيق، تختار “مواعيد” من القائمة الرئيسية، تختار حجز موعد، ثم تختار وزارة الداخلية، بعدها تختار “الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ثم تختار “البصمة البيومترية”، تختار أقرب مركز لأخذ البصمة، ثم تختار الموعد.



رابط حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت موقع الداخلية

كما يمكنك حجز البصمة العشرية عبر موقع وزارة الداخلية، حيث تختار من القائمة الرئيسية حجز موعد، إذا كنت كويتي تختار منصة متى، إذا كنت من مواطني مجلس التعاون الخليجي تختار هذا الخيار، بعدها تُكمل الخطوات، رابط حجز موعد أخذ البصمة البيومترية الكويت هو:

moi.gov.kw

قالت وزارة الداخلية أن البصمة البيومترية لكل من تجاوز 18 عامًأ فأكثر.