خطوات حجز موعد البصمة البيومترية للوافدين بالكويت

تُطبق دولة الكويت البصمة البيومترية منذ يوم 12 مايو 2023 على كل منافذها البرية والجوية والبحرية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات ورابط حجز موعد البصمة البيومترية للوافدين في الكويت، هذا ويذكر أن وزارة الداخلية قد أكدت أنه لا تمنع عدم إجراء البصمة البيومترية من مغادرة البلاد، لكن يتم أخذ البصمة على كل القادمين للكويت.

البصمة البيومترية للوافدين في الكويت

طالبت وزارة الداخلية بضرورة حجز موعد مُسبق قبل الذهاب لأخذ البصمة البيومترية وذلك للكويتيين والوافدين في الكويت، كما حددت الوزارة وتحديدًا الإدارة العامة للأدلة الجنائية، مركزين لأخذ البصمة العشرية للوافدين، وخمسة مراكز للمواطنين، مركزي البصمة للوافدين بالكويت هما، بصمات الشركات في منطقة الجهراء، بصمات الشركات في منطقة علي صباح السالم.



خطوات ورابط حجز البصمة البيومترية للوافدين في الكويت:

يمكن حجز الموعد عن طريق تطبيق سهل الكويتي الحكومي، حيث يختار الوافد مواعيد، ثم يختار وزارة الداخلية، ثم الأدلة الجنائية، ثم البصمة البيومترية، كما يمكن حجز الموعد عبر موقع وزارة الداخلية، عند التوجه للموقع تختار منصة المواعيد، ثم تختار منصة متى، ثم تُكمل باقي الخطوات، رابط حجز موعد البصمة البيومترية للوافدين هو:

moi.gov.kw

تطبق الكثير من دول العالم تقنية البصمة البيومترية لتعزيز أمنها.