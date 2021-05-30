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خطوات حجز موعد التأمينات الاجتماعية العارضية

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد التامينات الاجتماعية العارضية حجز موعد التامينات الاجتماعية العارضية

تتوفر فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أهم مناطق ومدن دولة الكويت، وتُطبق المؤسسة نظام حجز المواعيد للمراجعة منذ فترة، حيث لا يتم استقبال أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق في التأمينات الاجتماعية في العارضية وفهد الأحمد والفرع الرئيسي وكل فروع التأمينات بالدولة.
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هذا وقد حقق نظام الحجز نجاح كبير خلال الظروف الصحية الحالية والتي يمر بها العالم أجمع وليس في الكويت فقط، حيث منع نظم الحجز حدوث أي تكدس من المراجعين داخل تأمينات العارضية وداخل كل الدوائر الحكومية في دولة الكويت.

خطوات حجز موعد التأمينات الاجتماعية العارضية

  • أولى الخطوات بالطبع هي التيوجة إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينت الاجتماعية في الكويت على شبكة الإنترنت.
  • رابط حجز موعد التأمينات العارضية هو من هنا
  • بعد ذلك تختار المعاملة التي ترغبها في هذا الفرع ومنها: الخدمات التأمينية فرع العارضية، خدمات الاشتركات فرع العارضية، الشهادات فرع تأمينات العارضية، الصندوق، الوارد العام فرع العارضية.
  • بعد ذلك تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.
  • تقوم بإدخال البيانات المطلوبة.
  • توافق على إقرار بأن الخدمة المراده من الحجز على تتوفر أون لاين.
  • بعد ذلك تقوم بتقديم الطلب.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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