تتوفر فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أهم مناطق ومدن دولة الكويت، وتُطبق المؤسسة نظام حجز المواعيد للمراجعة منذ فترة، حيث لا يتم استقبال أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق في التأمينات الاجتماعية في العارضية وفهد الأحمد والفرع الرئيسي وكل فروع التأمينات بالدولة.

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هذا وقد حقق نظام الحجز نجاح كبير خلال الظروف الصحية الحالية والتي يمر بها العالم أجمع وليس في الكويت فقط، حيث منع نظم الحجز حدوث أي تكدس من المراجعين داخل تأمينات العارضية وداخل كل الدوائر الحكومية في دولة الكويت.

خطوات حجز موعد التأمينات الاجتماعية العارضية