أعلنت السفارة السورية في الكويت، عن فتح أبوابها للمراجعين من المواطنين السوريين، لكن لن يتم السماح بدخول أي مراجع بدون حجز موعد مسبق، ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات حجز موعد السفارة السورية في الكويت، وطريقة معرفة موعد الحجز ومراجعة السفارة، وتقدم السفارة الكثير من الخدمات للمواطنين السوريين، منه حجز موعد تجديد جواز السفر السوري عادي ومستعجل، وحجز مواعيد دفع البدل النقدي، وغيرها الكثير من الخدمات الهامة.

خطوات حجز موعد السفارة السورية الكويت