أعلنت السفارة السورية في الكويت، عن فتح أبوابها للمراجعين من المواطنين السوريين، لكن لن يتم السماح بدخول أي مراجع بدون حجز موعد مسبق، ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات حجز موعد السفارة السورية في الكويت، وطريقة معرفة موعد الحجز ومراجعة السفارة، وتقدم السفارة الكثير من الخدمات للمواطنين السوريين، منه حجز موعد تجديد جواز السفر السوري عادي ومستعجل، وحجز مواعيد دفع البدل النقدي، وغيرها الكثير من الخدمات الهامة.
خطوات حجز موعد السفارة السورية الكويت
- الذهاب إلى موقع رابط حجز موعد السفارة السورية في الكويت وهو من هنا
- اختيار المعاملة التي يود المراجع في مراجعتها مع السفارة.
- أن يقوم المواطن السوري في الكويت بتسجيل البيانات في طلب الحجز.
- من بيانات حجز موعد السفارة السورية في الكويت المطلوبة: الاسم الثلاثي، اسم الأم، رقم الهاتف النقال.
- يوافق المراجع على إقرار صحة البيانات التي أدخلها.
- بتلك الخطوة يكون المراجع قد حجز موعد تطبيق السفارة السورية الكويت.
- تنشر السفارة السورية بالكويت على صفحتها على الفيسبوك أسماء المراجعين ومواعيد الحجز.