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خطوات حجز موعد القنصلية المصرية بالكويت ورابط منصة المواعيد

بواسطة محمود عطا الله
خطوات حجز موعد القنصلية المصرية بالكويت خطوات حجز موعد القنصلية المصرية بالكويت

قدمنا لكم في تقرير سابق رابط حجز موعد القنصلية المصرية بالكويت حيث يبدأ تطبيق نظام الحجز من اليوم الثلاثاء الرابع من أغسطس 2020، ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير خطوات حجز موعد مع القنصلية المصرية بالكويت، من خلال الرابط الرسمي الذي دشنته القنصلية رسميًا، يذكر أن القنصلية قد أعلنت أنها لن تستقبل أي مراجع من أبناء الجالية المصرية في الكويت بدون حجز موعد مسبق لمراجعة أي من خدماتها الكثيرة والهامة.

خطوات حجز موعد القنصلية المصرية بالكويت

  • الذهاب إلى رابط القنصلية المصرية بالكويت الإلكتروني على شبكة الإنترنت egyconskwt.com
  • تختار أيقونة حجز موعد من الواجهة الأساسية.
  • إدخال البيانات الأساسية وهي الاسم الكامل والبريد الإلكتروني والرقم المدني ورقم الهاتف النقال.
  • تختار نوع المعاملة.
  • تقوم بتحديد موعد وتاريخ مراجعة القنصلية.
  • تحصل على باركود القنصلية المصرية بالكويت.
  • يجب أن تتخذ كل الإجراءات الاحترازية عند مراجعة القنصلية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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