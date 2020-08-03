خطوات حجز موعد القنصلية المصرية بالكويت ورابط منصة المواعيد

قدمنا لكم في تقرير سابق رابط حجز موعد القنصلية المصرية بالكويت حيث يبدأ تطبيق نظام الحجز من اليوم الثلاثاء الرابع من أغسطس 2020، ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير خطوات حجز موعد مع القنصلية المصرية بالكويت، من خلال الرابط الرسمي الذي دشنته القنصلية رسميًا، يذكر أن القنصلية قد أعلنت أنها لن تستقبل أي مراجع من أبناء الجالية المصرية في الكويت بدون حجز موعد مسبق لمراجعة أي من خدماتها الكثيرة والهامة.

خطوات حجز موعد القنصلية المصرية بالكويت