نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات حجز موعد القوى العاملة في الكويت إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الإنترنت، هذا وقد أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت منذ بداية يوليو 2020 أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتعاميم ديوان الخدمة المدنية، ويحصل المراجع على باركود القوى العاملة من خلال خطوات الحجز البسيطة من خلال منصة المواعيد.

خطوات حجز موعد القوى العاملة الكويت

1- أولى خطوات الحجز هي الدخول على موقع الهيئة العامة للقوى العاملة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت.

2- رابط حجز موعد القوى العاملة في الكويت هو من هنا.

3- تختار الإدارة التي تود مراجعتها.

4- اختيار سبب مراجعة القوى العاملة.

5- تختار فرع القوى العاملة، وتُحدد صفة مقدم الطلب.

6- تُدخل البيانات الشخصية المطلوبة، ثم تحدد موعد وتاريخ المراجعة.

7- تحصل على باركود القوى العاملة بالكويت، وتصلك رسالة تأكيد الحجز.