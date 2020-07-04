خطوات حجز موعد الهيئة العامة للمعلومات المدنية ورابط التسجيل لاستلام البطاقة المدنية www.paci.gov.kw

نستعرض معكم خطوات حجز موعد هيئة المعلومات المدنية في الكويت وذلك للخدمات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا لمقر الهيئة، ومن خدمات رابط الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت استلام البطاقة المدنية، التوقيع الإلكتروني، توقيع إقرار صورة المغلف الإلكتروني، وغيرها من الخدمات، يبدأ حجز المعلومات المدنية من يوم السبت 4 يوليو 2020، حيث يكون الحجز كل يوم سبت، وتستقبل الهيئة المراجعين من الأحد إلى الخميس.

خطوات حجز موعد هيئة المعلومات المدنية

الذهاب إلى موقع رابط المعلومات المدنية الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

تختار منصة حجز مواعيد المدنية الكويت.

تُسجل الاستمارة وبياناتك الشخصية.

تحدد اليوم والموعد المناسب لك لاستلام البطاقة المدنية أو مراجعة أي خدمة أخرى.

تحصل على الباركود والذي تُقدمه لموظفي الاستقبال.

يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز.

يهدف نظام حجز مواعيد استلام البطاقة المدنية وكافة خدمات المعلومات المدنية إلى منع حدوث ازدحامات بفروع الهيئة.

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الكويت

سوف تقوم هيئة المعلومات المدنية بتسليم 2000 بطاقة مدنية يوميًا، وأكدت الهيئة أن عدد البطاقات المدنية الجاهزة للتسليم بلغت 90 ألف بطاقة، يذكر أن الهيئة باستقبال المراجعين تكون قد طبقت قرارات مجلس الوزراء الكويتي خلال المرحلة الثانية من خطة الدولة لتخفيف الإجراءات الاحترازية، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية

مواعيد هيئة المعلومات المدنية من الاحد للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 1 بعد الظهر.

استلام البطاقة المدنية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء.