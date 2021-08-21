خطوات حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية www.mofa.gov.kw

المكاتب التي تقدم خدمة تصديقات وزارة الخارجية للمواطنين والمقيمين في الكويت تتواجد في مراكز “برج التحرير وصبحان والشويخ”، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويتية 2021، وخطوات الحجز الإلكترونية البسيطة والتي تتم من خلال دقائق معدودة، خدمة تصديقات الشهادات الدراسية والوثائق والمستندات الرسمية تأتي للتحقق من صحة تلك المستندات عبر الخارجية الكويتية، وتطلب التصديق على المستندات معظم الجهات الحكومية والخاصة في الكويت.

خطوات حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

1- الذهاب إلى موقع وزارة الخارجية الكويتية على شبكة الإنترنت.

2- رابط حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويتية هو mofa.gov.kw

3- من الصفحة الرئيسية تختار “حجز موعد لخدمة التصديقات – شؤون قنصلية”.

4- تقوم بإدخال البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

5- تقوم بتحديد مكتب التصديقات الذي تريد مراجعته.

6- تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

7- تقوم بتقديم طلب الموعد.

8- يرسل لك موقع وزارة الخارجية رسالة تأكيد الحجز، وبها كل بيانات الحجز وباركود المراجعة.

رابط حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويتية

مركز صبحان للتصديقات يعمل فترة صباحية ويقدم خدمات التصديقات للمواطنين فقط، مركزي تصديقات برج التحرير والشويخ يعملان فترتين صباحية ومسائية وخدماتهما للمواطنين والمقيمين، رابط حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويتية هو:

https://www.mofa.gov.kw/ar/

يجب أن تتخذ الإجراءات الاحترازية عند الزيارة حفاظا على سلامة الجميع.