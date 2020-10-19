خطوات حجز موعد تطعيم الإنفلونزا في الكويت – رابط وزارة الصحة

بدأت وزارة الصحة حملة التطعيمات في الكويت رسميًا منذ منتصف أكتوبر الجاري لكل المواطنين في محافظات الدولة، حيث قدمنا لكم من قبل رابط حجز موعد التطعيم الكويت، ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير خطوات حجز موعد التطعيمات في الفروانية وحولي ومحافظة العاصمة والأحمدي ومبارك الكبير والجهراء، وكيفية الحصول على باركود التطعيم والذي يجب أن تحصل عليه للدخول إلى المركز الصحي.

حجز موعد التطعيم في الكويت شتاء 2020-2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن المراكز التي تقدم التطعيمات هذا العام لموسم شتاء 2020-2021، وأكدت أنه يجب حجز موعد التطعيم إلكترونيًا قبل زيارة أي مركز صحي، وأضافت أن مراكز تطعيم الإنفلونزا في الكويت مراكز في مناطق الفروانية والأحمدي والجهراء الصحية.

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تقدم خدمة التطعيمات في الكويت بمحافظة الفروانية ما يقرب من 18 مركز صحي، حيث تُقدم تلك المراكز تطعيم الإنفلونزا خلال الفترة الصباحية، وخمسة مراكز تقدم المطعومات صباحًا ومساء.

خطوات حجز موعد التطعيم الكويت

1- رابط حجز موعد للتطعيم في الكويت وتطعيمات الإنفلونزا متوفر على بوابة وزارة الصحة.

2- رابط تطعيمات الكويت هو من هنا.

3- بعد الدخول على الرابط عليك بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

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4- البيانات المطلوبة لحجز موعد التطعيم هي: الرقم المدني، الرقم المسلسل، رقم الهاتف النقال، الاسم.

5- خطوات حجز موعد التطعيم في الكويت تُستكمل باختيار أقرب مركز صحي، ثم اختيار نوع العيادة.

رابط حجز موعد التطعيم في الكويت

عدد المراكز الصحية التي تقدم التطعيمات في محافظة الاحمدي هي 19 مركز، تقدم الخدمة صباحًا، و12 مركز منهم تقدم التطعيم صباحًا ومساء، مواعيد التطعيم الصباحية من 7.30 حتى 1.30، مواعيد التطعيم المسائية من 4 حتى 8، رابط حجز موعد للتطعيم الكويت هو:

http://eservices.moh.gov.kw/SPCMS/

محافظة الجهراء توجد بها 10 مراكز يمكنك حجز موعد للتطعيم بها، مع تمنياتنا بوافر الصحة للجميع.