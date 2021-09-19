خطوات حجز موعد جوازات حولي غرب مشرف بالكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق من منصة متى وتقديم باركود الحجز لموظفي الاستقبال قبل الدخول لإنهاء المعاملة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد جوازات حولي (مركز خدمة غرب مشرف)، كما نقدم لكم طريقة وخطوات الحجز حتى الحصول على باركود جوازات حولي، وكانت الداخلية قد أعلنت في منتصف سبتمبر 2021 عن نقل منصتها لحجز المواعيد إلى منصة متى المركزية الحكومية ليكون حجز المواعيد على تلك المنصة والتي تضم معظم الجهات الحكومية بالكويت.

خطوات حجز موعد جوازات حولي

أول خطوة هي الذهاب إلى منصة متى لحجز موعد جوازات مشرف وكافة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية.

رابط حجز موعد جوازات حولي هو من هنا .

. تقوم بتسجيل الدخول على منصة متى على حسابك.

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تختار وزارة الداخلية.

تختار إدارة الجنسية ووثائق السفر.

تختار جوازات محافظة حولي غرب مشرف.

تختار المعاملة.

تختار موعد وتاريخ المراجعة.

يجب أن تحتفظ بصورة باركود الحجز على هاتفك حتى موعد المراجعة.

رابط حجز موعد جوازات حولي

يقدم مركز جوازات حولي الكثير من الخدمات الهامة لذا يشهد دائمًا اقبال كبير من المراجعين، وقد نجح تطبيق نظام حجز المواعيد في منع حدوث تكدس داخل تلك الدائرة الحكومية الهامة، كما ساهم هذا النظام في تحسين الخدمة الحكومية امقدمة، وتوفير الوقت والجهد على المراجع، رابط حجز موعد جوازات حولي هو:

https://metaprodapp.azurewebsites.net/

يجب أن تتخذ عزيزي المراجعة كافة الإجراءات الاحترازية عند المراجعة للحفاظ على سلامة الجميع.