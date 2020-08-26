خطوات حجز موعد شؤون الإقامة منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية

ننشر من خلال هذا التقرير خطوات حجز موعد شؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية لمراجعة الإدارة في معاملاتها التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا، كما نقدم رابط حجز مواعيد شؤون الإقامة والموقع الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، هذا ويذكر أن وزارة الداخلية في الكويت قد قررت مع بداية يوليو الماضي استقبال مراجعيها في عدد من إداراتها، وذلك لإنهاء معاملات المراجعين والتي تعلقت بسبب غلق الجهات الحكومية في الدولة لمدة ثلاثة شهور من مارس حتى نهاية يونيو 2020.

خطوات حجز موعد شؤون الإقامة في الكويت

1- تُقدم الإدارة العامة لشؤون الإقامة خدمات كثيرة للمقيمين وأصحاب العمل والشركات في الكويت.

2- رابط حجز موعد شؤون الإقامة في الكويت هو moi.gov.kw

3- اختيار منصة المواعيد من القائمة الرئيسية، ثم اختيار الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

4- إدخال الرقم المدني في الخانة المخصصة ثم بدء الاختيار.

5- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة.

6- حجز موعد وتاريخ المراجعة.

7- تحصل على باركود حجز شؤون الإقامة.