خطوات حجز موعد لتجديد البطاقة المدنية بالكويت هيئة المعلومات المدنية

تجديد البطاقة المدنية من الأمور الهامة للمواطن والمقيم وقد وفت هيئة المعلومات المدنية طريقة تجديد البطاقة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت ووفرت كافة المعلومات التي يمكن الاحتياج إليها عند تقديم طلب التجديد ويتم إصدار البطاقة المدنية لمن وصل سن 18 عشر بنفسه ولمن هم أقل من لك بحضور أحد الوالدين، وتقدم هيئة المعلومات المدنية عبر موقعها الإلكتروني العديد من الخدمات الهامة.

حجز موعد لتجديد البطاقة المدنية بالكويت

حجز موعد لمراجعة مكاتب هيئة المعلومات المدينة بدولة الكويت من الأمور الهامة التي حرصت عليها الدولة خلال فترة انتشار الجائحة وهي تسهل الحصول على الخدمة في وقت أسرع والتزام بالوقت مع الحفاظ على حياة الأفراد ويتم حجز موعد من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع هيئة المعلومات المدنية الإلكتروني.

الدخول على الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة حجز موعد.

إدخال بيانات المستفيد وبيانات الموعد بالوقت والتاريخ.

واختيار الفرع الخاص بتجديد البطاقة المدنية.

تأكيد البيانات المرفقة وتقديم الطلب والضغط على حجز.

يتم طباعة الحجز لتقديمه عند مراجعة المكتب.

المستندات المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية

يتم تقديم شهادة الجنسية وصورة من الصفحة الأولي والأخيرة لها إحضار صور شخصية ملونة حديثة مقاس (4×6)، بدون نظارة شمسية التصوير بالملابس المدنية وليس العسكرية وترفض الصور الجانبية إحضار البطاقة المدنية الأصلية وضع الأوراق في مغلف يمكن إحضار توكيل رسمي من وزارة العدل لمن يوكل عنه شخص آخر للقيام بالمهمة.

أهمية البطاقة المدنية

تعتبر البطاقة المدنية هي وثيقة التعريف الشخصية للمواطن والمقيم والتي يتم توضيح البيانات الأساسية بها من الاسم والعنوان والمهنة وغيرها، ويتم غصدارها للشخص بنفسه البالغ 18 عام، ولأقل من ذلك يتم إصدارها بحضور ولي الأمر أو أحد الوالدين.