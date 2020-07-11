خطوات حجز موعد لخدمة التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية mofa.gov.kw

دشنت الخارجية الكويتية رابط حجز موعد مكتب التصديقات للشؤون القنصلية رسميًا مع المرحلة الثانية من خطة الدولة لعودة الحياة إلى طبيعتها، حيث يتمكن المراجع من حجز موعد إلكتروني والحصول على باركود وزارة الخارجية الكويتية من خلال هذا الموقع، خدمة التصديقات تُقدم للمراجعين من المواطنين والمقيمين، وقد أكدت الخارجية الكويتية أنها سوف تستقبل المراجعين بشرط الحصول على موعد مُسبق واتباع كافة الاشتراطات الاحترازية.

خطوات حجز موعد لخدمة التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية