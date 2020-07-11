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خطوات حجز موعد لخدمة التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية mofa.gov.kw

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

دشنت الخارجية الكويتية رابط حجز موعد مكتب التصديقات للشؤون القنصلية رسميًا مع المرحلة الثانية من خطة الدولة لعودة الحياة إلى طبيعتها، حيث يتمكن المراجع من حجز موعد إلكتروني والحصول على باركود وزارة الخارجية الكويتية من خلال هذا الموقع، خدمة التصديقات تُقدم للمراجعين من المواطنين والمقيمين، وقد أكدت الخارجية الكويتية أنها سوف تستقبل المراجعين بشرط الحصول على موعد مُسبق واتباع كافة الاشتراطات الاحترازية.

خطوات حجز موعد لخدمة التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية

  • رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية هو mofa.gov.kw
  • عند الدخول للرئيسية تظهر لك نافذة خدمة التصديقات بالشؤون القنصلية.
  • تقوم من خلال الموقع بتسجيل بياناتك من الرقم المدني والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف النقال.
  • تختار اليوم والموعد المناسب للحجز.
  • تصلك رسالة تأكيد حجز وزارة الخارجية لبريدك الإلكتروني.
  • تقوم بتصوير باركود وزارة الخارجية الكويتية عبر هاتفك النقال لتقديمه لموظفي الاستقبال.
  • تتم خدمات التصديق بوزارة الخارجية في حكومة مول برج التحرير، وفي مركز خدمة المواطن منطقة صبحان.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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