خطوات حجز موعد للرعاية السكنية في الكويت 2022

قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان رسمي اليوم، بأنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق من خلال منصة متى المركزية الحكومية، أو من خلال تطبيق سهل، وذلك للمعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي للمراجع، ولا تتوفر تلك المعاملات أون لاين، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد للرعاية السكنية في الكويت 2022، وهو رابط منصة متى، الذي يضم كافة الوزارات والجهات الحكومية الكويتية، وتأتي تلك الخطوة من مؤسسة الرعاية السكنية بناء على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الجميع.

خطوات حجز موعد للرعاية السكنية الكويت

أول طريقة لحجز موعد المؤسسة العامة للرعاية السكنية الفرع الرئيسي بجنوب السرة أو فروع السكنية في الحكومة مول في برج التحرير والأفنيوز والجهراء والقرين عبر منصة متى، حيث تدخل على حسابك على منصة متى وتختار مؤسسة الرعاية السكنية، ثم تستكمل خطوات الحجز حتى الحصول على باركود السكنية.

ثاني طريقة يمكنك حجز الموعد من خلال تطبيق سهل، عن طريق أيقونة مواعيد، ثم تختار مؤسسة الرعاية السكنية، ويتم الحجز في خطوات بسيطة وسهلة.

رابط حجز موعد للرعاية السكنية منصة متى

قالت المؤسسة في بيان رسمي حول مواعيد عملها لاستقبال المراجعين بداية من 12 يناير 2022 وهي من الساعة 9.30 صباحا حتى الساعة 12.30 بعد الظهر، مع ضرورة تقديم باركود الحجز قبل الدخول، رابط حجز موعد للرعاية السكنية منصة متى هو:

meta.e.gov.kw

يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة.